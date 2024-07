Infiorata di Opicina: la classifica dei vincitori

Si sono svolte ieri, domenica 14 luglio alle ore 18.30 presso la sala della Banca ZKB di via del Ricreatorio, 2 a Opicina nell'ambito della manifestazione "Scopri Opicina... una sera d'estate 2024" le premiazioni della quindicesima edizione dell'Infiorata di Opicina 2024, manifestazione promossa dal Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah in collaborazione con l'Associazione per la Difesa di Opicina-Združenje za Zaščito Opčin l'Associazione Culturale "Marino Simic" e in co-organizzazione con il Comune di Trieste.

Con l’arrivo della primavera, a cui tradizionalmente si accompagna, è ritornata anche quest’anno l’Infiorata, annuale manifestazione che - attraverso un concorso gratuito e aperto a tutti i residenti che premia i più bei giardini, negozi, condomini e balconi - mira a ingentilire l’aspetto del borgo carsico con piante e fiori con l’obiettivo di stimolare e promuovere il ritorno agli usi e costumi locali.

L'Infiorata di Opicina, che quest'anno ha battuto il precedente record di iscritti (56) e ha riscontrato un grandissimo successo registrando ben 62 partecipanti (28 esercizi pubblici, 12 balconi, facciate, cancelli, entrate e condomini e ulteriori giardini a vista) è stata promossa dal Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah in collaborazione con l'Associazione per la Difesa di Opicina-Združenje za Zaščito Opčinin e l'Associazione Culturale "Marino Simic" in co-organizzazione con il Comune di Trieste.

La manifestazione, ideata dalla Signora Giovanna Venturini vedova Crismani presidente per diversi anni dell'Ado-zz, ha preso il via lunedì 13 maggio dalle 18.30 alle 20.30 nella sala della Banca ZKB Trieste-Gorizia di via del ricreatorio, 2 a Opicina con una presentazione aperta al pubblico e l’apertura delle iscrizioni - raccolte anche da Fabio Piccoli, consigliere dell'Ado-zz - che sono proseguite poi presso il negozio di fiori il Bucaneve, l’agraria di Opicina e la Pelletterie Roberta e si sono chiuse domenica 30 giugno. All’atto dell'iscrizione è stata consegnata a tutti i partecipanti una targhetta da apporre sull’opera da giudicare.

E' stata una giuria di esperti presieduta dal Presidente dell'Associazione Culturale "Marino Simic", ad esaminare successivamente le composizioni in gara, dedicando una particolare attenzione all’aspetto estetico in correlazione con l’ambiente circostante. Erano previste iscrizioni gratuite per le seguenti tre categorie: pubblici esercizi (negozi, bar, ristoranti, uffici, scuole, sedi di associazioni e circoli); balconi e facciate, cancelli e ingressi a case e condomini; giardini a vista.

La classifica

Nel corso della cerimonia, svoltasi nell'ambito della manifestazione "Scopri Opicina... una sera d'estate" 2024 alla presenza della Presidente del Consorzio Insieme a Opicina - Skupaj na Opčinah, Nadia Bellina, del Presidente dell'Associazione per la Difesa di Opicina-Združenje za Zaščito Opčine, Dario Vremec e di Marco Simic, Presidente dell'Associazione Culturale "Marino Simic" e presidente di giuria, sono state proiettate le foto di tutte le creazioni partecipanti e in special modo quelle dei vincitori e sono stati premiati i primi tre classificati di ogni categoria. A tutti gli iscritti è stato inoltre consegnato un attestato di partecipazione. Un premio speciale è stato inoltre assegnato a colui che ha saputo meglio cogliere gli aspetti più tradizionali.

Questa la classifica finale suddivisa per categorie.

Balconi, facciate, cancelli, entrate e condomini:

1° classificato Soloperto Sarah - via degli Alpini, 15;

2° classificato Sosic Boris Mihalic Mojca - via degli Alpini, 101:

3° classificato Liguori Eva - via del Biancospino, 24/3.

Esercizi pubblici:

1° classificato Pizzeria Trattoria da Pippo - via di Prosecco, 4;

2° classificato Trattoria Gostilna - Pizzeria VETO - via di Prosecco, 35;

3° classificato Gelateria Arnoldo - strada per Vienna, 14b.

Giardini a vista:

1° classificato Semenic Zmaga - via Ermada, 34/13;

2° classificato Renzi Rossana - via Mantovani, 1;

3° classificato Sossi Marta - via del Calcare. 13.

Premio speciale per il valore e gusto artistico della composizione: Kraus Edi - Villa Wisteria- via dell'Hermada, 14.