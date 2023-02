Alla scoperta della grotta Pocala di Duino Aurisina: domani la visita gratuita

La Caverna Pocala (Duino Aurisina), famosa a livello internazionale per i numerosissimi ritrovamenti di orso delle caverne, fu esplorata per la prima volta il 2 febbraio 1893 da due importanti pionieri della ricerca nelle grotte del Carso, Ludwig Karl Moser e Giovanni Andrea Perko. A 130 anni da questa data, il Museo Civico di Storia Naturale di Trieste, con il Cat (Club Alpinistico Triestino), organizza una visita celebrativa alla cavità.

Il Museo conserva, tra le sue raccolte, migliaia di reperti provenienti da questa località, frutto degli scavi storici di Marchesetti, direttore del museo dal 1876 al 1921. La lunga storia di indagini è ripresa nel 1998, con una nuova trincea di scavo ad opera del Museo di Trieste che, nel 2004 ha raggiunto gli strati non rimaneggiati dagli scavi storici che si credevano ormai irraggiungibili.

La visita

Durante la visita si scenderà nella cavità per vedere l’ultima trincea di scavo, osservando nel contempo le tracce degli scavi passati. Sarà un’occasione per parlare degli studi in corso, delle nuove scoperte, di orsi delle caverne e degli uomini di Neandertal, che hanno lasciato tracce del loro passaggio proprio in questa cavità. Sempre in tema Neandertal, la visita si concluderà con un intervento (con proiezione di immagini) dentro la cavità a cura di Sergio Dolce dal titolo "Faccia a faccia con l'Uomo di Altamura" e con un filmato inedito, proiettato sempre dentro la grotta, dove Dante Cannarella, importante studioso della preistoria e protostoria locale, parlerà della Caverna Pocala e dei protagonisti degli scavi, alla luce della sua lunga esperienza.

Come partecipare

La partecipazione all’evento è gratuita previa iscrizione all'attività tramite la compilazione del modulo, scaricabile dalla pagina web del museo, https://museostorianaturaletrieste.it/passeggiando-si-impara/. La compilazione potrà avvenire anche al momento del ritrovo. Il ritiro del modulo di iscrizione avverrà nel luogo della visita. Obbligatoria una torcia, altamente consigliati calzature adeguate (stivali di gomma) e caschetto.

Sabato 4 febbraio, nei 130 anni dalla prima esplorazione della Caverna Pocala, la visita alla grotta sarà curata da Deborah Arbulla e Sergio Dolce con ritrovo alle ore 10.00 (rientro previsto entro le ore 15:00) nel parcheggio del cimitero di Aurisina (Duino Aurisina, Trieste) raggiungibile con l'autobus n.44.