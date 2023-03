"Gli esploratori del mondo di sotto", si conclude il progetto con una visita guidata alla Grotta Gigante

Ultimo appuntamento della rassegna “Questa volta metti in scena... Il Mondo di Sotto” domani, giovedì 16 marzo, alle ore 11.30, al Museo Scientifico Speleologico della Grotta Gigante con la proiezione del video prodotto appositamente per il progetto dal titolo "Gli esploratori del mondo di sotto" e la presentazione del catalogo, una pubblicazione in versione multilingue ricca di immagini e testi che ripercorre l'intero progetto. Seguirà una visita guidata alla Grotta Gigante, la più grande sala al mondo.

Il catalogo

Il video, dedicato solo a una parte del patrimonio sotterraneo locale, trasforma tre speleologi Igor Ardetti, Ilaria Ardetti e Fabio Feresin (dell'Alpina delle Giulie - sezione di Trieste e Commissione Grotte E. Boegan) in veri attori. Il catalogo è un documento che attesta il lungo viaggio percorso assieme ai tanti protagonisti che hanno reso davvero speciale la 18^ edizione di “Questa Volta metti in scena...” tutta dedicata “al Mondo di Sotto”: una rassegna che ha fatto scoprire la bellezza del paesaggio sotterraneo, attraverso mostre scientifiche e artistiche, conferenze e attività didattica in cavità.

La 18^ edizione di "Questa Volta metti in scena...il Mondo di sotto" si realizza con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia - Assessorato alla Cultura, del Comune di Monfalcone, della Fondazione CRTrieste, dell'Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale - OGS, dell’Unione Italiana, della Can Pirano e alle collaborazioni del Comune di Trieste, Società Alpina delle Giulie-Sez. di Trieste del CAI, Società Studi Carsici A.F. Lindner, Kulturni Dom di Gorizia, Can e CI di Capodistria, Tv Koper Capodistria.