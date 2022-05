Alla scoperta del geoparco transfrontaliero Kras-Carso con una visita guidata gratuita in bicicletta

È in programma per domani, sabato 14 maggio, la visita guidata gratuita in bicicletta alla scoperta del geoparco transfrontaliero Kras-Carso, esplorando gli spettacolari geositi e ambienti carsici tra Opicina e Se?ana. L'evento, ideale per chi ama la natura e per chi ama fare lunghe passeggiate in bici, è stato organizzato nell'ambito del “Festival della landa carsica” e del progetto GeoKarst, cofinanziato dal Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020.

Organizzatori dell'evento sono inoltre il TIC Se?ana-ORA Krasa e Brkinov d.o.o., il Comune di Se?ana e il Servizio geologico della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia.

Il programma

Il programma, una coproduzione italiana e slovena, prevede per la parte italiana partenza alle ore 9 (con ritrovo alle 8.45) al quadrivio di Opicina, e alle 8.30 dal parcheggio del cimitero di Se?ana per la parte slovena.

Accompagnati da guide naturalistiche e ciclistiche, muovendosi in mountain o e-bike, fino alle 15 del pomeriggio si andrà alla scoperta dell'area transfrontaliera del geoparco del Kras-Carso. Si osserveranno il panorama e la geologia da Opicina, la Dolina di Percedol e i fenomeni carsici circostanti, il Geosito dei Torrioni di Monrupino e la Rocca di Monrupino-Repentabor.

Poi sosta a Dol pri Vogljah, subito dopo il confine italo-sloveno di Monrupino, per una merenda offerta in una trattoria tipica assieme alla comitiva slovena. Alle 12 ripartenza per la vetta della collina di Medvejk (Monte Orsario), con eccezionali panorami. Quindi visita a un geosito sulla strada di Vrhovlje, al colle “Tabor” con i resti di un castelliere millenario e al Centro di Interpretazione della Vegetazione del Carso, dove si parlerà della genesi del Carso Classico. Rientro al punto di partenza per le ore 15 circa.

Ricordiamo che si tratta di un percorso di 36 km, per ciclisti ben preparati, su terreni misti e sentieri escursionistici, su dislivelli di circa 360 metri.

Come partecipare

Le partecipazioni sono limitate e con iscrizione obbligatoria. Le iscrizioni per la partenza dall'Italia sono raccolte dalla cooperativa Curiosi di natura (email curiosidinatura@gmail.com, sms e whatsapp +39 340.5569374). Per la partenza dalla Slovenia, invece, iscrizioni al TIC (Ufficio informazioni turistiche) di Se?ana: sezana@visitkras.info.

Per maggiori informazioni vai alla fonte: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia