Voucher TUReSTA per trascorrere una splendida vacanza in Fvg: tutte le strutture ricettive aderenti

A fine maggio è stato annunciato dalla Regione Friuli Venezia Giulia l'istituzione del Voucher TUReSTA in FVG, un importante iniziativa in vista dell'estate per incentivare la ripartenza del settore turistico in regione a favore dei cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia per l'acquisto di almeno tre pernottamenti presso le strutture ricettive aderenti all'iniziativa.

Il Voucher

Il valore del Voucher è fissato da un minimo di 80,00 euro a un massimo di 320,00 euro per nucleo familiare. Nelle di svantaggio socioeconomico dei territori montani l'importo del Voucher va da un minimo di 40,00 euro a un massimo di 160,00 euro, sempre per nucleo familiare. Obiettivo del progetto è incentivare la vacanza nei nostri splendidi territori e agevolare il soggiorno nelle strutture ricettive locali che verranno rimborsate delle somme non incassate entro trenta giorni dalla presentazione delle richieste con procedura informatizzata.

I cittadini residenti in Friuli Venezia Giulia che vogliono usufruire del Voucher TUReSTA devono solo prenotare la vacanza - a partire dal 10 giugno 2021 - con le modalità consuete (telefono, mail, ecc.), comunicando la volontà di usufruire del Voucher, scegliendo tra le strutture ricettive aderenti.

Le strutture ricettive aderenti

Dal mare alla montagna, dalle città a luoghi incontaminati di natura e bellezza: le possibilità di fare una splendida vacanza in regione sono moltissime. Le strutture ricettive aderenti sono situate nell'area montana, nei territori dei comuni di Gorizia, Pordenone, Udine e Trieste e nei comuni nel cui territorio insiste un sito regionale culturale Unesco. La lista è davvero ampia (4 strutture in provincia di Trieste, 3 a Pordenone e ben 28 in provincia di Udine), eccola:

Puoi consultare la lista anche alla pagina dedicata (https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/turismo/FOGLIA81/)

Fonte Regione Friuli Venezia Giulia (elenco aggiornato al 13 giugno 2021).