Nasce a Trieste "Wall of Dools": il progetto per sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne

Secondo il rapporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità "Valutazione globale e regionale della violenza contro le donne: diffusione e conseguenze sulla salute degli abusi sessuali da parte di un partner intimo o da sconosciuti", la violenza contro le donne rappresenta “un problema di salute di proporzioni globali enormi”.

Come leggiamo sul sito del Ministero della Salute, l’abuso fisico e sessuale è un problema che colpisce oltre il 35% delle donne in tutto il mondo e, cosa ben più grave, è che ad infliggere la violenza sia nel 30% dei casi un partner intimo.

La normativa sulla violenza contro le donne

In Italia, la prima innovazione legislativa di rilievo in materia di violenza sessuale si è avuta con l’approvazione della Legge 15 febbraio 1996, n. 66, che ha iniziato a considerare la violenza contro le donne come un delitto contro la libertà personale, innovando la precedente normativa, che la collocava fra i delitti contro la moralità pubblica ed il buon costume.

Con la Legge 4 aprile 2001, n. 154 vengono introdotte nuove misure volte a contrastare i casi di violenza all’interno delle mura domestiche con l'allontanamento del familiare violento. Nello stesso anno vengono approvate anche le Leggi n. 60 e la Legge 29 marzo 2001, n. 134 sul patrocinio a spese dello Stato per le donne, senza mezzi economici, violentate e/o maltrattate, uno strumento fondamentale per difenderle e far valere i loro diritti, in collaborazione con i centri anti violenza e i tribunali.

Con la Legge 23 aprile 2009, n. 38 sono state inasprite le pene per la violenza sessuale e viene introdotto il reato di atti persecutori ovvero lo stalking. Il nostro Paese ha compiuto un passo storico nel contrasto della violenza di genere con la legge 27 giugno 2013 n. 77, approvando la ratifica della Convenzione di Istanbul, redatta l'11 maggio 2011. Il 15 ottobre 2013 è stata poi approvata la Legge 119/2013 (in vigore dal 16 ottobre 2013) “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, che reca disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere”.

Il progetto Wall of Dools

Nasce con il Comune di Trieste, per incrementare la sensibilizzazione collettiva su questo tema, importante quanto delicato, il progetto "Wall of Dolls" con l'obiettivo di portare in città un'istallazione artistica permanente ma removibile - già presente in altri comuni italiani - utile ad educare sul tema della violenza sulle donne sia su un piano artistico che educativo, coinvolgendo primariamente l'Onlus Wall of Dolls e parallelamente associazioni e realtà locali.

Sarà possibile partecipare in modo attivo mandando una bambola entro il 10 dicembre 2020 a "Wall of Dolls Trieste", via Navali 11, per contribuire alla creazione del Wall of Dools di Trieste. Per maggiori informazioni clicca qui e rivolgiti al seguente indirizzo email: emaresio@gmail.com.