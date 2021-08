WhatsApp: arriva la funzione "visualizza una volta sola"

La piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo ha recentemente introdotto una funzione che limita ad una sola volta la visualizzazione di foto e video per migliorare la privacy degli utenti

Arrivano altre novità per Whatsapp: la piattaforma ha recentemente introdotto una funzione che limita ad una sola volta la visualizzazione di foto e video per migliorare la privacy degli utenti. Cosa vuol dire? In parole povere, le foto e i video che potranno essere visualizzati una sola volta spariscono dalla chat una volta aperte, e nel messaggio che li contiene comparirà un'icona verde con scritto "1" che indica appunto che si tratta di un file visualizzabile una volta sola.

In questo modo, come si legge nelle faq della piattaforma di messaggistica più utilizzata al mondo:

i file multimediali non saranno salvati nelle foto o nella galleria del destinatario.

Non si potrà inoltrare, salvare, classificare o condividere foto inviate o ricevute con l'opzione visualizza una volta abilitata.

Come funziona: qualche informazione

Potrai "vedere se un destinatario ha aperto una foto o un video con l'opzione visualizza una volta se ha le conferme di lettura attive. Se non apri la foto o il video entro 14 giorni dall'invio, la disponibilità del file multimediale nella chat scadrà. Ogni volta che vuoi inviare una foto o un video impostati per una sola visualizzazione, devi selezionare l'opzione visualizza una volta".