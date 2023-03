Messaggi top secret a prova di screen: le novità di WhatsApp

Ancora novità, e che novità. WhatsApp, la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, continua a cambiare e ad offrire ai suoi clienti servizi sempre più innovativi e interessanti. Secondo alcune indiscrezioni, come leggiamo su ilGiornale.it, sull'app sarà infatti introdotta una nuova funzionalità, ovvero l'opzione dei cosiddetti messaggi "top secret" a prova di screenshot. Cosa vuol dire?

A dare notizia nel 2023 è stato il sito WaBetainfo specificando che, almeno in una prima fase, questo aggiornamento riguarderà soltanto gli utenti Android che aggiorneranno la versione alla 2.22.25.20. Come viene spiegato, il nome della funzione sarà "Visualizza una volta il testo". Il messaggio potrà dunque essere visualizzato una volta soltanto, non potrà essere fatto lo screenshot, dopodiché scomparirà "magicamente". La nuova funzione è stata pensata per aumentare e salvaguardare la privacy degli utenti, l'intento è quindi quello di impedire che il destinatario di un messaggio possa fare lo screen al contenuto di una chat, ma anche ad immagini e video impedendo così la condivisione, l'inoltro, ma anche di copiarli e salvarli.

Secondo ulteriori informazioni, nella chat comparirà un pulsante speciale posizionato accanto al simbolo dell'invio messaggio, un lucchetto che se si clicca attiverà la funzione "visualizza il messaggio soltanto una volta".

Fonte ilGiornale.it