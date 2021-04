WhatsApp: in arrivo la funzione che velocizza gli "interminabili" messaggi vocali

WhatsApp ha recentemente pensato ad una serie di nuove funzionalità per migliorare il servizio offerto ai clienti, l'elenco delle novità include anche quella di velocizzazione dei messaggi vocali per rendere la piattaforma più pratica e istantanea

Quante volte vi è capitato di ricevere note audio WhatsApp interminabili e di aver desiderato di poter accelerare la velocità di riproduzione per ascoltarle? Sicuramente un po' a tutti, lunghi messaggi spesso scomodi da ascoltare. Ma per fortuna arrivano buone notizie per chi ha poco tempo a disposizione: la piattaforma di messaggistica più utilizzata in Italia risolverà questo problema per rendere il servizio più comodo, pratico e istantaneo.

La nuova funzione

WhatsApp ha infatti pensato recentemente ad una serie di nuove funzionalità per migliorare il servizio offerto ai clienti e l'elenco delle novità include anche quella di velocizzazione dei messaggi vocali. In poche parole, accanto al pulsante "Play" comparirà un bottone che consentirà di raddoppiare la velocità di riproduzione, permettendoci così di ascoltare il contenuto in minor tempo. La notizia arriva dal profilo Twitter degli esperti di WABetaInfo, sito che informa sulle sperimentazioni e sui beta di WhatsApp. La nuova funzione sarebbe in fase di sperimentazione e potrebbe essere presto disponibile sia per iOS che per Android. L’anticipazione ha già avuto un'accoglienza molto positiva da parte degli utenti, ma l'aggiornamento è ancora in fase di sviluppo, quindi bisognerà attendere ancora un po'.