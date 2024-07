Il mago triestino che incanta la star di Hollywood con i suoi giochi di magia

Whoopi Goldberg, attrice premio Oscar per "Il colore viola", è volata in Sardegna per le sue vacanze. Habituè della Costa Smeralda si è spostata a Porto Cervo, dove, prima di rilassarsi, ha avuto il piacere di imbattersi ne "i2" e farsi due risate. i2 sono un duo formato dal triestino Matteo Curiél (conosciuto come Mago Piti) e Daniele Gammelli. La coppia è specializzata in giochi di prestigio e magia e sta attualmente spopolando sull'isola.

Matteo Curiél, noto come Mago Piti, e Daniele Gammelli sono due professionisti della magia, ma ancor prima, sono due migliori amici. Il loro primo incontro è avvenuto durante un evento, l’intesa è stata immediata. Grazie ad un pubblico entusiasta i due hanno subito capito che questo doveva essere il punto di partenza del loro futuro. Con passione e simpatia, “i2” intrattengono gli spettatori con effetti di mentalismo e magia da close up. Sono perfetti per rendere unico qualsiasi evento. Anche l'amata attrice Whoopi Goldberg ha avuto modo di apprezzare il loro talento a Porto Cervo, e dalle foto e dal video sembra essersi divertita molto.

Matteo Curiél è un trentaseienne triestino appassionato di trucchi di magia. Nella vita è un personal trainer, specializzato in micromagia. La micromagia o close-up è un genere di magia realizzato a breve distanza dal pubblico in cui un mago esegue un trucco magico ravvicinato e con degli effetti spesso veloci.