Wiener Schnitzel: la ricetta originale della buonissima cotoletta alla viennese

Ricca e gustosa, immancabile in tutti i ristoranti dell'ex Impero, e quindi anche a Trieste, la cotoletta alla viennese - Wiener Schnitzel - è una specialità della cucina viennese appunto, consistente in una grossa fetta di vitello impanata e fritta nello strutto. Per preparare l’originale Wiener Schnitzel potete utilizzare sia carne di maiale che di vitello. La forma tradizionale viene servita con insalata di lattuga e/o insalata di patate e fette di limone. Ecco la ricetta, facile e veloce.

Ingredienti

4 cotolette di vitello di 150 gr l'una;

1 cucchiaino di sale;

50 gr di farina;

2 uova;

100 gr di pangrattato;

Grasso per la frittura (preferibilmente grasso di maiale).

Procedimento

Battete le cotolette (sino ad averle dello spessore di 5 mm), fate dei bordi, salatele. Passate prima nella farina, poi nell'uovo sbattuto ed infine nel pangrattato. Riscaldate il grasso nella teglia e friggete le cotolette 1 minuto e mezzo per parte fino a doratura omogenea agitando la teglia alcune volte. Fate sgocciolare e servite con fette di limone e prezzemolo.