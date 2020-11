Lamborghini sceglie le bellezze del Friuli Venezia Giulia per il suo progetto

Un progetto fotografico nato per celebrare le bellezze di tutta Italia da Nord a Sud. Questo l’obiettivo di Lamborghini, azienda italiana leader nella produzione di automobili di lusso, che con l’iniziativa “With Italy, For Italy-21 views for a new drive” vuole valorizzare e dare un segnale di impulso al suo Paese nel particolare periodo di emergenza che stiamo vivendo a causa della pandemia.

Lamborghini ha convocato venti tra i maggiori talenti della fotografia italiana, chiamati a interpretare l’ethos, l’unicità e l’eccellenza delle 20 Regioni italiane. "Storie e luoghi del nostro affascinante Bel Paese, da Nord a Sud, verranno raccontati attraverso l’obiettivo di artisti selezionati, in un affresco capace di esaltare un patrimonio identitario unico, impregnato di arte, storia, bellezze naturali e architettoniche, ma che mostra anche un’Italia fatta di eccellenze, talento, estro, ricerca estetica e innovazione, caratteristiche profondamente radicate nel DNA della Casa del Toro".

Ai 20 artisti selezionati si è aggiunta la grande fotografa Letizia Battaglia, a cui è stata affidata una speciale interpretazione della sua città, Palermo. E anche il Friuli Venezia Giulia è tra le regioni protagoniste di questo interessante progetto. A interpretarla il fotografo Mattia Balsamini, che a bordo di una Urus, ha toccato alcuni degli angoli più incantevoli del territorio. Il suo è un racconto che si sviluppa attraverso i luoghi più misteriosi e meno conosciuti della regione, dove ad essere enfatizzato è il gioco di contrasti tra le linee pulite ed essenziali della Lamborghini e la complessità e ricchezza di sfaccettature della natura.