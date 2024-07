Muggia, a Porto San Rocco un concerto dedicato alla donna

L’Orchestra di fiati Arcobaleno, diretta dal Maestro Erik Žerjal, ha il piacere di celebrare le donne attraverso la musica di epoche, temi e luoghi diversi con un concerto che si terrà mercoledì 10 luglio alle ore 21.00 a Porto San Rocco, Muggia. Come suggerisce il titolo, "Woman", il tema dello spettacolo sarà la donna: nel corso della serata verranno eseguiti infatti dei brani dove la protagonista è la figura femminile, come “Sally” di Vasco Rossi. Non mancheranno brani celebri interpretati da cantanti femminili, come la famosissima “The Prayer” interpretata da Céline Dion in duetto con Andrea Bocelli, ma anche composizioni che parlano di donne non convenzionali come “The Lady is a Tramp”.

Il concerto

Si tratta della terza edizione del concerto: la prima si è tenuta 13 marzo 2022 presso la sala Luttazzi del Magazzino 26 del Porto Vecchio ottenendo il “tutto esaurito” e la seconda il 10 settembre 2023 presso il Giardino Pubblico “Muzio de’ Tommasini”.

La serata sarà presentata da Leonardo Zannier che accompagnerà il pubblico in questo viaggio musicale. Per l’occasione, come voci soliste sarà possibile ascoltare Maddalena Murano, Francesca Marsi, Daniele Tripaldi e Leonardo Zannier. Non mancheranno spazi per valorizzare anche le musiciste dell’Orchestra: sarà possibile ascoltare Eleonora Bernucci al sassofono contralto in “Cinema Paradiso”.

Il concerto è realizzato con il supporto della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e rientra tra le iniziative del marchio “Io sono Friuli Venezia Giulia”. L'evento è ad ingresso gratuito.

Gli altri eventi

Il concerto si aggiunge al ricco calendario di eventi organizzati nel corso dell’anno dall’Orchestra di fiati Arcobaleno. Nel mese di giugno, ad esempio, l’Orchestra ha partecipato a due trasferte: sabato 15 a Zagabria insieme a Puhački orkestar '' Naša sloga'' BABIĆI per “Zagabria Wind and Brass Festival” e il 20 giugno a Montiano (FC) dove si è esibita in piazza Maggiore in occasione della XIX Rassegna Bandistica “Montiano Sarsina San Piero e Bagno di Romagna in Musica”. Nel mese di luglio sono in programma due repliche, lunedì 15 dalle ore 21.00 a Santa Croce in occasione dell’VIII Festa dei Pescatori e il giorno seguente a Ronchi dei Legionari, in piazza della Concordia dalle ore 21.15, per la 25^ edizione degli “Incontri d’estate in biblioteca”.

Il calendario degli altri eventi in programma e maggiori informazioni sono disponibili sul sito https://www.orchestra-arcobaleno.it e sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/OrchestraArcobalenoTrieste.