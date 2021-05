Stock Spirits Italia premiata al World Liqueur Awards

Stock Spirits Italia, storico produttore nel settore del beverage fra i più conosciuti e apprezzati a livello mondiale, si distingue ancora una volta per la qualità dei suoi liquori: sono tre i prodotti premiati al World Liqueur Awards nell'ambito dei World Drinks Awards, la manifestazione internazionale organizzata dal sito dei professionisti del settore TheDrinksReport.com che seleziona le migliori eccellenza tra birre, vini e spirits. Nel dettaglio si tratta dei limoncelli Limoncè e Syramusa e il liquore alla liquirizia Eclisse, tutti rigorosamente Made in Italy.

I brand emergono nelle categorie del Gusto tra i liquori dell’edizione 2021. Il processo di valutazione coinvolge ogni anno esperti a livello mondiale. Prima del giudizio finale ogni liquore viene assaggiato e analizzato da un panel di giornalisti, venditori specializzati nel settore beverage e addetti ai lavori, una giuria di distillatori ed esperti dell’industria.

Limoncè conquista il podio di Best Fruit, ovvero come miglior liquore alla frutta d’Italia. Al secondo posto con la medaglia d’Argento come Best Fruit per l’Italia c’è Syramusa, Eclisse invece si aggiudica ben due riconoscimenti, uno a livello mondiale e uno per l’Italia con World’s Best Digestive & Best Italian Digestive.

L'azienda

La storia dell'azienda Stock ha inizio proprio a Trieste, nel lontano 1884, quando il diciottenne di origine dalmata Lionello Stock apre, con il socio Carlo Camis, una piccola distilleria a vapore nella frazione di Barcola. La storia della società inizia dall'obiettivo di Lionello Stock di distillare in loco i vini delle zone vicine, ricercatissimi dai francesi per produrre il loro cognac.

Al termine della Prima Guerra Mondiale la Stock, nata nella Trieste austroungarica, diventa a tutti gli effetti italiana e riesce in pochi anni a conquistare anche il mercato della Penisola e non solo. Oggi l'azienda - in Italia - ha sede a Milano.