Ricette d'autunno: la zucca in agrodolce

In autunno ci si può sbizzarrire con le ricette a base di prodotti della terra come funghi, castagne, melagrana e zucca. Oggi vi parliamo di una ricetta golosa e facile da realizzare che può essere un ottimo contorno rustico e vegano: la zucca in agrodolce.

Ingredienti

800 gr di zucca;

6 cucchiai di aceto di vino bianco;

3 cucchiai di zucchero;

1 spicchio d'aglio;

olio d'oliva q.b.

Sale q.b.

Menta q.b.

Procedimento

Tagliate la zucca a cubetti, panatela con della farina e ponete un tegame sul fuoco con l’olio di oliva e scaldatelo, quando avrà raggiunto i 170° l’olio è pronto per la frittura. Adagiate la zucca nell’olio e cuocete, la zucca dovrà risultare cotta ma abbastanza al dente. Scolate con una schiumarola i cubi e intanto lavate e tritate le foglie di menta e affettate finemente l’aglio e soffriggetelo nell’olio; aggiungete lo zucchero e l’aceto di vino bianco.

Lasciate restringere il condimento a fuoco vivo per qualche minuto quindi spegnete il fuoco; ora potete servire la zucca: adagiate la zucca su un piatto, salate e ricoprite con il condimento di olio e aglio, profumate con le foglioline di menta tritate e servite calda o tiepida la vostra zucca in agrodolce. Questo piatto si conserva in frigorifero per 3 giorni al massimo, coperta con pellicola da cucina.