La ricetta delle zucchine trifolate per un gustoso contorno estivo, per condire la pasta o il risotto

Ottime in estate, le zucchine sono dei perfetti prodotti di stagione con cui potersi sbizzarrire in cucina per creare ricette sfiziose ma allo stesso tempo light. Sono molti i benefici che apportano al nostro organismo: ricche di acqua e povere di calorie sono degli alimenti drenanti perfetti per rimanere in linea senza rinunciare al gusto. Tra i nutrienti, contengono soprattutto potassio, acido folico, vitamina E e vitamina C. Le zucchine sono diuretiche e aiutano a contrastare i problemi delle vie urinarie e sono valide alleate di chi soffre di infiammazione intestinale, inoltre, sono molto utili in caso di stitichezza.

Oggi vi proponiamo la ricetta delle zucchine trifolate, veloce, gustosa e facile da preparare. Sono un ottimo contorno e possono anche essere usate per condire la pasta o il riso.

Ingredienti

6 zucchine (sarebbero preferibili quelle verde chiaro, con il fiore, perché più saporite; se non disponibili vanno bene anche quelle scure);

1 spicchio d'aglio;

olio evo;

sale q.b.

pepe q.b.

1 ciuffo di prezzemolo;

acqua q.b.

Procedimento

Lavate le zucchine e tagliatele a rondelle non troppo spesse. In una padella antiaderente mettete a soffriggere l'aglio sbucciato e privato dell'anima con l'olio. Dopo alcuni secondi mettete le zucchine in padella, mescolate e poi coprite con un coperchio. Di tanto in tanto mescolate, a metà cottura aggiungete il sale. Se le zucchine vi sembrano ancora troppo crude e si stanno attaccando alla padella potete aggiungere dell'acqua. A cottura quasi ultimata, togliete il coperchio per far evaporare eventuale acqua in eccesso. Assaggiate, aggiustate di sale e condite con pepe e il prezzemolo lavato e precedentemente triturato. Se preferite, aggiungete un goccio di olio a crudo.