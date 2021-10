Zuf, suf, meste o pestarei? La ricetta autunnale dell'antica tradizione contadina del Fvg

Una ricetta tipica del Friuli Venezia Giulia che viene preparata con due ingredienti principali: la zucca e la farina mais. Stiamo parlando dello Zuf, suf, meste, pestarei, voi come la chiamate? Una deliziosa zuppa che unita a latte e burro diventa un perfetto primo piatto autunnale.

Zuf in friulano vuol dire miscuglio, un primo piatto semplice che arriva dall'antica tradizione contadina del territorio, un tempo si mangiava spesso anche a colazione nelle fredde mattinate d'inverno. Ecco la ricetta proposta da ricettemania.it.

Ingredienti

Zucca gialla 250 gr;

Farina di mais per polenta 250 gr;

Latte 500 ml;

Burro 50 gr;

Sale q.b.

Procedimento

Iniziate lessando la zucca sbucciata in pezzi in acqua bollente salata per 20 minuti, poi scolatela e passatela con il mixer ad immersione in modo da ottenere una purea. Versate nel paiolo l'acqua di cottura della zucca, scioglietevi il burro e poi versate a pioggia la farina di mais; fate cuocere, a fuoco medio, per circa un'ora.

A metà della cottura incorporate la polpa della zucca cotta, mescolando per amalgamarla. Infine, dividete la crema ottenuta in ciotoline monoporzione e servite coprendo con il latte tiepido.