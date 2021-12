La zuppa di orzo e fagioli della Carnia per scaldarsi durante le giornate di pioggia

Una ricetta tipica del Friuli Venezia Giulia e nello specifico della Carnia: ideale durante la stagione fredda, stiamo parlando della zuppa orzo e fagioli. Ingredienti principali di questo piatto sono lo speck e i fagioli. Per questa ricetta vengono utilizzati i fagioli borlotti di montagna e lo speck di Sauris, eccellenza della nostra regione. Ovviamente, esistono diverse versioni di questo piatto e ognuno lo prepara in base alle proprie conoscenze, magari tramandate da generazioni. Ecco la ricetta di una delle tante varianti.

Ingredienti

500 grammi di fagioli borlotti puliti;

1 gambo di sedano;

1 carota grande;

1 cipolla grande;

250 grammi di patate;

200 grammi di orzo precotto;

100 grammi di speck;

Montasio stagionato q.b.

Brodo vegetale q.b.

Procedimento

Per prima cosa bisogna coprire abbondantemente i fagioli e una patata con dell'acqua fredda e fare cuocere a fuoco basso. Poi, in una casseruola capiente, brasate con dell'olio d'oliva la carota, la cipolla e il gambo di sedano fatti a dadini. In seguito, aggiungete qualche cucchiaio di brodo vegetale. Passate a questo punto i fagioli cotti e la patata con il frullatore a immersione, poi unite il tutto nella casseruola. Dopo che il bollore è ripreso, unite l'orzo e mescolate fino a cottura. In un padellino, poi, rosolate lo speck tagliato a listarelle. Una volta cotta, impiattate la zuppa e cospargetela di Montasio grattugiato. Infine, aggiungete lo speck rosolato.