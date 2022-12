Cannabis legale: non solo shop, ma luoghi di incontro e informazione

In Italia il dibattito sulla cannabis ritorna ciclicamente; eppure, forse non tutti sanno che secondo l’art. 2 della Legge 242/2016 nel nostro Paese è lecito coltivare alcune varietà di canapa (quelle ammesse e certificate, in conformità con la Direttiva europea 2002/53/CE), senza dover ottenere obbligatoriamente un’autorizzazione. Si tratta, però, di varietà considerate piante agricole, le quali non rientrano nell’ambito dei cosiddetti stupefacenti.

Nonostante le cicliche polemiche, si può coltivare la cannabis secondo determinate regole. Si possono realizzare, infatti, alimenti e cosmetici, semilavorati (fibra, polveri, oli, ecc.), materiali per la bioingegneria e la bioedilizia, florovivaismo e tanto altro sfruttando le numerose possibilità e qualità di questa pianta culturalmente considerata sempre menò un tabù.

Per questi motivi negli ultimi anni hanno aperto diversi shop dedicati agli appassionati della cannabis in tutta Italia, ognuno con una sua identità. A Trieste, il negozio L’erba proibita è, per esempio, un punto di riferimento e di ritrovo per gli appassionati di prodotti a base di canapa e CBD, naturali e legali al 100%. Lo store di via dei Giuliani 17 festeggia i cinque anni di attività e lo fa nel migliore dei modi il 16 dicembre con un party a partire dalle 16:20, tra musica, buffet e performance artistiche.

Uno luogo di ritrovo sul mondo cannabis

L’Erba proibita – che in corso Umberto Saba 32 inaugura un secondo negozio – è vissuto come un luogo di aggregazione: uno spazio in cui si possono trovare 20 varietà diverse di cannabis light di alta qualità, prodotti derivati da coltivazioni certificate in Europa. Lo shop nasce proprio con l’intento di essere un punto di ritrovo per fare acquisti e, allo stesso tempo, rimanere informati su tutto ciò che c’è da sapere sul mondo cannabis, mettendo a disposizione dei clienti postazioni per navigare su internet gratuitamente e supportando il libero pensiero in ottica antiproibizionista.

La cannabis, come già detto, è un argomento molto dibattuto e anche per il suo utilizzo per scopi ricreativi viene classificata come ‘droga leggera’. La cannabis light, però, si distingue nettamente da questa tipologia: le varietà di marijuana legale brandizzate con il marchio L’Erba proibita hanno infatti un basso contenuto di THC e sono ricche di CBD (dal 10 al 29%). Entrambi i principi attivi possono essere usati in Medicina per molte patologie, come quelle neurodegenerative, e nel dolore cronico. Tanto che, in particolare per il CBD, è cresciuto l’interesse della comunità scientifica per i possibili effetti terapeutici.

Shop online e consegne a domicilio

All’interno dello shop, inoltre, i clienti possono acquistare anche bong, vaporizzatori, grinder, fertilizzanti, olio CBD (di cui sono note le proprietà calmanti), prodotti per la germinazione e semi di cannabis (con diverse varietà): autofiorenti, semi di marijuana femminizzati, semi di CBD e di cannibis light legale.

Lo shop è attivo anche online: si possono, infatti, acquistare i prodotti direttamente dal sito e riceverli comodamente a casa (solitamente in 24/48 ore) in un pacco anonimo.