"Casa" è anche dove c'è chi si prende cura di te

"Sentirsi a casa" è un concetto più articolato di quanto si pensa: è un misto di accoglienza e benessere, contraddistinto dal fatto di sentirsi perfettamente inseriti in un determinato luogo, o situazione.

Solitamente, il ruolo è rivestito dalla casa in cui si abita, ma non solo: s pesso chi viaggia molto o chi è costretto a trasferirsi, è in grado di riscoprire questo concetto in un nuovo appartamento, o in una nuova città, riuscendo a cambiare la propria prospettiva. Si riesce, così, a ritrovare quel tipo di accoglienza e di calore in posti diversi.



Ed è proprio la sensazione di sentirsi come a casa propria che la Casa di Riposo Rosy cerca di replicare. Consapevoli del fatto che, quando si opta per una casa di riposo, lo si fa per necessità, il team della struttura cerca di rendere questo passaggio il più leggero e gradevole possibile, accogliendo gli ospiti presso la loro nuova residenza con attenzione, delicatezza e comprensione, proprio come farebbe un familiare.

A Trieste, una struttura d'eccellenza per i propri cari

Il personale della Casa di Riposo Rosy vanta un'esperienza trentennale, grazie alla quale è perfettamente in grado di occuparsi dei suoi ospiti, impiegando la cura e le attenzioni che si riserverebbero ad un proprio familiare.

La residenza, infatti, è gestita da Rosy (da cui prende il nome) e dai suoi due figli, Pamela e Stefano: una famiglia che si prodiga, 24 ore su 24, per far sentire gli anziani presenti presso la struttura sereni e al sicuro, proprio come se fossero a casa propria.

Inoltre, per poter offrire il massimo comfort, la Casa di Riposo Rosy è stata spostata presso una nuova sede completamente ristrutturata in via dei Montecchi a Trieste, pensata per rispondere, in maniera ancora più efficace, alle esigenze degli ospiti.

È dotata anche di un'ampia terrazza giardino.

Un servizio per ogni esigenza

Presso la Casa di Riposo Rosy, gli ospiti sono al centro di tutto grazie ad una serie di servizi indispensabili per far star bene e a proprio agio chi si rivolge loro.

Servizio di fisioterapia: È disponibile una piccola palestra dove, quotidianamente, il fisioterapista aiuta gli anziani ad effettuare un po' di movimento;

Servizio infermieristico: Un'infermiera è sempre a disposizione e gestisce, quotidianamente, le necessità degli ospiti;

Servizio medico: Settimanalmente, il medico di riferimento verifica la condizione psicofisica degli anziani;

Servizio di assistenza: i DSS della struttura possono soddisfare tutte le esigenze degli ospiti garantendo, al contempo, l'assistenza necessaria;

Servizio di animazione: È molto importante tenere alto lo spirito. Per questo, un team di animatori si occupa di attività ludiche, nonché celebrazioni per le feste di compleanno e le feste comandate.

Servizio di ristorazione: Lo chef presente in struttura offre una cucina curata e di elevato livello, comunque in accordo con gli schemi dell'ASUGI. In caso di necessità, vengono stilate diete personalizzate.