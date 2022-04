Dove comprare una Yamaha a Trieste?

Le due ruote hanno sempre esercitato un enorme fascino sulle persone e guardando i miti del motociclismo prima o poi tutti hanno desiderato possedere una moto, maschi e femmine senza distinzione.

Sfrecciare liberi per le strade più belle dell’Italia e del mondo o raggiungere velocità folli facendo segnare il tempo più veloce su leggendari circuiti, il sentirisi totalmente liberi è un'emozione che tutti hanno sognato di vivere.

Quindi ci si decide, ci si presenta in concessionario e li nascono i primi dubbi.

Che cosa compro, cosa fa al caso mio?

La scelta è influenzata da un fattore molto importante: le nostre necessità.

Quindi come scegliere cosa comprare?

Moto o Scooter

Le esigenze cambiano da persona a persona e queste influenzano anche il nostro modo di vivere e le cose che acquistiamo.

Quando decidiamo di portare un veicolo a due ruote nelle nostre case ci sono elementi importanti da considerare:

La ragione dell’acquisto: Se il nostro obiettivo è quello di acquistare un mezzo di trasporto, che ci consenta di arrivare in fretta a lavoro e di evitare il traffico delle strade italiane, un ottimo scooter risulta essere la scelta più adeguata.

Se cerchiamo la comodità e un veicolo che ci consenta di viaggiare, una maxienduro o un cosiddetto scooterone fanno al nostro caso, grazie infatti a una posizione di guida che non stressa troppo il fisico, una comodità di guida molto alta e la possibilità di montare dei bauletti con una buona capienza si possono comodamente effettuare viaggi di molti chilometri.

Se si cerca la sportività una scarenata ( o naked) o una sportiva sono l’ideale, in questo caso si sceglie di rinunciare completamente a comodità e comfort in cambio delle prestazioni più pure.

Il nostro budget: elemento che influenza la scelta tra un veicolo nuovo o usato.

Rivolgersi a professionisti

Come abbiamo potuto vedere le scelte sono ampie ed è comprensibile trovarsi spaesati soprattutto se si è alle prime armi.

Per questa ragione è necessario rivolgersi a degli esperti, che ci sappiano consigliare e indirizzare verso l’acquisto più adeguato alle nostre esigenze.

Esperti come RS Moto City Yamaha che da oltre dieci anni soddisfano le esigenze di tutti i biker, da chi si è appena affacciato al mondo delle due ruote, sino al professionista che mangia pane e asfalto.

Il concessionario, nato dalla passione di Carlo e Roberto, ha acquisito negli anni oltre che alla fiducia dei numerosi clienti soddisfatti, anche quella delle case produttrici più importanti, elemento che li ha portati a diventare concessionario ufficiale di Ducati, Indian, Kawasaki, Triumph, Beta e ultima ma non per importanza Yamaha.

La nuova sede di Trieste ha siglato RS Moto City come dealer ufficiale Yamaha, la casa nipponica ha infatti premiato la professionalità e competenza dello staff affidandogli il servizio vendita e assistenza, elementi di cui si era occupato un altro brand per oltre 40 anni.

Nel punto vendita di Trieste troverete oltre che alla professionalità del responsabile di sede Andrea Carlin e di Luca Marino, responsabile settore vendite, uno showroom di oltre 800mq, un servizio officina in grado di ospitare 40 moto in contemporanea e l’intera gamma Yamaha, moto e scooter, in pronta consegna.

E se vi dovreste trovare indecisi su quale mezzo comprare, avrete la possibilità di testare con mano, o meglio con polso, il veicolo che più vi piace grazie alla campagna Test Ride.

La vostra compagna a due ruote vi aspetta, e da RS Moto City Yamaha troverete quella giusta per voi.



Rs Moto City Yamaha si trova a Trieste in via Economo 12/9, pochi metri dopo il supermercato Eurospin.



Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero 040 9828540 o scrivere una mail a luca@rsmotogroup.it e andrea@rsmotogroup.it