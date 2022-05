Tecnologie innovative e nuovi standard di sicurezza: il ruolo centrale dei corsi di formazione

Il mondo moderno è in continua evoluzione sotto tutti i punti vista e questo si riflette molto sull'ambiente di lavoro. Una continua spinta al miglioramento e alla specializzazione che ha reso i vari settori sempre più collegati tra di loro e con una concorrenza che si fa, giorno dopo giorno, più serrata. Evoluzione che comprende anche tutti quegli aspetti relativi alla sicurezza.

Le nuove tecnologie che tanto ci migliorano la vita possono infatti prevedere tipologie di strumentazione più all'avanguardia rispetto a quelle del passato, motivo per il quale è sempre più importante il ruolo rivestito dai corsi atti a formare o ad aggiornare il personale delle piccole, medie e grandi aziende. Basti, per esempio, pensare alle difficoltà che si possono riscontrare nell'estinzione di un incendio che coinvolge un'automobile elettrica dotata di batterie a litio che richiedono specifici dispositivi di spegnimento.

Il ruolo centrale dei corsi di formazione

I corsi di formazione sono sempre più diffusi e accrescono di anno in anno il loro numero di iscritti. Addetti antincendio, primo soccorso, addestramento di lavoratori, formazione dei formatori alla sicurezza sono solo alcuni esempi di quei corsi che rientrano all'interno di quella grande famiglia contenente i percorsi di formazione di tecnici e operatori più consapevoli e al passo con le richieste sempre più specifiche che la società moderna ci impone.

Un contesto nel quale la nostra Regione si riscopre all'avanguardia, con un'azienda leader in tutto il nord Italia che presenta un'offerta di primo piano, riconosciuta a tutti i livelli, la FirEst. Realtà triestina che organizza corsi in tutto il Friuli Venezia Giulia.

Un'eccellenza del nostro territorio, e non solo

Tra i più richiesti c'è il percorso per addetto antincendio che forma gli specialisti per tutte le tipologie di rischio, preparando anche al superamento dell'esame per il conseguimento dell'idoneità tecnica presso i Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

FirEst programma regolarmente anche corsi per l'abilitazione alla conduzione di carrelli elevatori, piattaforme aeree e gru per autocarro. Non mancano poi il primo soccorso e l'addestramento dei lavoratori per l'uso di apparecchi di protezione delle vie respiratorie, lavori in quota e dei DPI anticaduta.

Una vera e propria eccellenza del settore proiettata al futuro.