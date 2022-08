Specializzarsi ed inserirsi rapidamente nel mondo del lavoro

“Impara l’arte e mettila da parte”. Molti di noi avranno certamente sentito o pronunciato questo proverbio, probabilmente associando il pensiero a qualcosa di concreto. L’arte di apprendere implica senza dubbio una parte teorica, da comprendere e memorizzare, ma risulta fondamentale che alla teoria venga applicata anche la pratica.

Se inseriamo tale concetto all’interno dell’ambito dell’istruzione, risulta evidente come una parte degli istituti di scuola superiore, nella formazione dei propri studenti, non sia sempre in grado di fornire una preparazione a livello pratico e professionale per il successivo inserimento nel mondo del lavoro. Come spesso capita, infatti, sia in tali contesti, sia all’interno di alcuni percorsi accademici, è previsto uno studio quasi prettamente concettuale e la mancanza di determinate competenze influisce successivamente sulle prime esperienze lavorative. Tuttavia, esistono dei corsi post-diploma che prevedono, all’interno del loro programma formativo, una preparazione a livello tecnico e si rivolgono sia ai giovani che agli adulti in cerca di una specializzazione in una determinata area professionale.

È il caso dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS) della regione Friuli Venezia Giulia che, attraverso corsi della durata di 800 ore – di cui almeno il 50% dedicate allo stage o apprendimento in situazione, che è possibile svolgere anche attraverso contratti di lavoro in apprendistato – forma i propri studenti e li prepara per diverse tipologie di professioni.

Aree di specializzazione e modalità di accesso

Per l’anno 2022/2023 i percorsi proposti saranno 22, inseriti nelle seguenti aree di specializzazione:

Edilizia, manifattura e artigianato

Meccanica e impianti

Cultura, informazione e tecnologie informatiche

Servizi commerciali, turismo e sport

Agroalimentare

Grazie al cofinanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione – FSC 2014/2020, la partecipazione ai corsi è gratuita e si rivolge a giovani e adulti disoccupati, inoccupati oppure occupati, in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore o del diploma di istruzione e formazione professionale, che desiderano inserirsi o riposizionarsi nel mondo del lavoro. Il team di docenti che accompagna ogni studente all’interno del percorso, proviene per almeno il 50% dal mondo del lavoro con una specifica esperienza professionale maturata nel settore da almeno 5 anni.

L’ammissione ai singoli corsi avviene tramite una selezione scritta e orale che punta a valutare: le competenze in ingresso, le competenze professionali pregresse nel settore di riferimento degli obiettivi formativi del corso, il curriculum vitae e la motivazione alla partecipazione.

Al termine degli studi viene rilasciato il Certificato di Specializzazione Tecnica superiore (IV livello EQF), spendibile in ambito nazionale e comunitario. Il conseguimento dell’attestato IFTS prevede, inoltre, il riconoscimento di Crediti Formativi Universitari da parte delle Università di Udine e Trieste agli studenti che vogliano in seguito iscriversi a corsi di laurea coerenti con la specializzazione IFTS conseguita.

Connessione tra formazione e lavoro

L’accompagnamento dello studente in tale percorso non si esaurisce con la conclusione delle lezioni, ma prosegue con un periodo di stage presso le aziende con cui il Sistema IFTS FVG collabora. Vengono analizzate le competenze dello studente per verificare che siano in linea con le skills richieste, si prosegue con uno o più colloqui conoscitivi per poi avviare l'esperienza di tirocinio.

La crescita e il miglioramento delle competenze tecnico-professionali insieme ad una solida sinergia tra enti formativi del Sistema IFTS FVG e il tessuto imprenditoriale regionale, garantiranno dunque a ogni studente un rapido ed efficace inserimento nel mondo del lavoro.