Un’azienda di costruzioni giovane ma in continua espansione

La passione, unita alla professionalità, può tutto.

Quando queste due caratteristiche vincenti vanno a braccetto, si possono raggiungere risultati straordinari.

Tra questi si può annoverare un considerevole ampliamento dell’organico ed un personale altamente specializzato: in questo caso si può dire che la strada intrapresa è quella giusta.





È il caso di un’azienda come la Toro Costruzioni, fondata nel 2011 dall’entusiasmo e dalla competenza dei due titolari, che hanno sempre creduto nella propria attività.

Una realtà in continua espansione, capace di realizzare diversi investimenti in risorse, mezzi e attrezzature, che oggi conta oltre 80 dipendenti, oltre che numerose squadre esterne specializzate in particolari mansioni.

Una vera e propria famiglia dove, nell'organico aziendale sono presenti anche molte figure femminili che danno un importante supporto professionale, sfatando il mito che il mondo delle costruzioni è prettamente maschile.

Una realtà consolidata in tutto il territorio regionale

L’elevata esperienza nel settore ha consentito all’impresa di dedicarsi, nel corso della sua attività, a vari progetti: dagli investimenti immobiliari per la nuova costruzione e vendita di immobili prestigiosi, passando dagli appalti pubblici, senza tralasciare la realizzazione di molteplici interventi usufruendo dei bonus fiscali, riqualificando gli edifici del centro cittadino di Trieste, con le proprie maestranze altamente qualificate.

Lo scenario complesso dei bonus e superbonus 110%

Tra gli interventi che vanno incontro alle esigenze del cliente vi è sicuramente la possibilità di usufruire del superbonus 110%, per la riqualificazione energetica degli edifici, che l’azienda sta eseguendo sul territorio regionale, anche per opere importanti di notevoli dimensioni.

Nel corso della sua attività la Toro Costruzioni è riuscita ad eseguire svariati lavori a Trieste, usufruendo dei bonus fiscali e applicando sempre lo sconto in fattura al cliente, organizzandosi al meglio per riuscire a cederli ai vari istituti di credito con cui collabora.

Grazie a questa efficiente organizzazione l’azienda è riuscita sempre a portare a termine tutti gli interventi prefissati, senza far pesare la situazione complessa ai vari condomini e ai clienti finali.

Affidarsi a Toro Costruzioni vuol dire scegliere un’azienda di costruzioni professionale e competente che mantiene gli impegni concordati evitando spiacevoli sorprese.

I due soci fondatori: Geometra David Mazzucchi - Architetto Diego Pertoldi