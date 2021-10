Innovativo, tecnologico e no stress: il nuovo modo di fare fitness veloce ed efficace

Oggi, l’innovazione è una delle caratteristiche necessarie per fare la differenza. È difficile per ogni settore competere in maniera eccellente senza una visione disruptive e completamente fuori da ciò cui siamo stati abituati finora. A questa caratteristica ben si accompagna una visione tecnologica verso il futuro. Infine, ma non meno importante, la user experience, in modo da garantire al cliente una vera e propria affidabilità.

Oggi associare questi valori a un settore come il fitness è molto complesso. Riuscire a comunicare in modo vincente una visione che porti l’essere umano a privarsi di buona parte del tempo dedicato al lavoro e a lavorare sul proprio aspetto fisico e mentale è una sfida.

E se dicessimo che oggi il tempo a disposizione per un allenamento coi fiocchi può essere di 20 minuti a settimana?

Body Revolution: l’ultima frontiera del fitness

Stiamo parlando di Body Revolution, l’ultima frontiera del fitness. Body Revolution, grazie all’utilizzo di un macchinario di elettrostimolazione di ultima generazione (oltre 300 fasce muscolari attivate contemporaneamente), abbinato a un allenamento a corpo libero con l’assistenza di un personal trainer qualificato, è in grado di garantire in pochi mesi ottimi risultati in termini di tonificazione, rafforzamento muscolare, diminuzione della massa grassa a favore di quella magra.

Questo innovativo sistema di trattamento si chiama EMS ed è applicabile alla muscolatura di tutto il corpo. EMS si basa sull’elettrostimolazione profonda abbinata all’esercizio e trova la sua applicazione in studi medici, fisioterapici, in centri per il benessere fisico e dimagrimento ed in centri per la prevenzione e la cura del mal di schiena.

Risultati garantiti e immediati

L’allenamento è adatto a tutti i livelli di preparazione, da chi non ha esperienza e vuole intraprendere un un percorso all’esperto che vuole migliorare la propria performance integrando un allenamento total body per aumentare forza ed esplosività. Ma anche per chi ha subito un infortunio o è in età avanzata e vuole tenersi in forma.

A causa del suo utilizzo ridotto (solo 20 minuti a settimana) il sistema EMS utilizzato in Body Revolution è il migliore presente sul mercato. I risultati sono garantiti e immediati. L’efficienza del sistema EMS è stata dimostrata da studi clinici, che hanno osservato un aumento nella capacità di prestazione nell’84% dei partecipanti. Inoltre, nel 71% dei partecipanti è stato riscontrato un aumento significativo della resistenza, con valori aumentati fino al 108% dopo appena 12 sedute di allenamento.

Body Revolution si trova a Trieste in via Torrebianca 19 e in via Carlo Combi 20B. Maggiori informazioni sulla tecnologia utilizzata e sugli effetti possono essere rintracciate sul sito di Body Revolution. Sulla pagina Facebook invece è possibile assistere ad alcune fasi dell’allenamento, con descrizioni dettagliate e video che illustrano in cosa consiste questo tipo di metodo.