Coniuga la magia di Trieste ed il fascino della costa istriana

Trieste è una città incantevole che offre un mix unico di vitalità, fascino storico e una vasta gamma di mostre ed eventi che si terranno nell'estate del 2023. Questa affascinante località è la meta ideale per vivere un'estate indimenticabile, combinando la sua vibrante atmosfera con la bellezza naturale mozzafiato e i luoghi ricchi di storia lungo le coste di Slovenia e Croazia.

Esplorando la vitalità di Trieste e le sue mostre ed eventi estivi

Trieste è famosa per la storia e le bellezze che offre e l'estate del 2023 sarà un periodo particolarmente ricco di appuntamenti culturali ed artistici. Grazie alla sua posizione strategica, questa città affacciata sul mare offre una vasta gamma di mostre, concerti, spettacoli teatrali e festival che renderanno la tua estate ancora più speciale. Potrai immergerti nell'arte contemporanea presso la Trieste Contemporanea, esplorare la storia e la cultura marittima presso il Museo del Mare e goderti spettacoli musicali di alto livello presso il Teatro Romano.

Un viaggio costiero tra Slovenia e Croazia: le perle da scoprire lungo la costa adriatica

Se desideri esplorare la bellezza naturale mozzafiato e la ricca storia delle coste di Slovenia e Croazia, la navigazione via mare con Liberty Lines è la soluzione ideale. Dal 24 giugno al 3 settembre, potrai viaggiare comodamente tra Trieste, Rovigno, Parenzo, Lussinpiccolo e Pirano, scoprendo una serie di destinazioni affascinanti e godendo di una vista panoramica mozzafiato lungo il percorso.

Durante il tuo viaggio via mare, avrai l'opportunità di visitare alcune delle città più belle e affascinanti lungo la costa adriatica. Pirano ti accoglierà con la sua architettura veneziana e i resti della cinta muraria medievale, offrendoti uno spettacolo unico di bellezza storica. Parenzo, invece, è un vero paradiso con i suoi mosaici bizantini, grotte naturali e spiagge perfette per praticare sport acquatici. Rovigno, una caratteristica località di pescatori, ti incanterà con i suoi scorci panoramici sul mare incontaminato e le sue strade pittoresche. Infine, Lussinpiccolo, situata sull'isola croata di Lussino, ti delizierà con le sue insenature incantevoli e i grandi viali pedonali, senza dimenticare i musei che ospitano dipinti d'arte barocca e opere moderne.

Un'esperienza unica: la navigazione con il monocarena Marco M

Per rendere il tuo viaggio ancora più speciale, potrai godere dei comfort e delle comodità offerte dal monocarena Marco M, con una capienza di oltre 180 passeggeri e 20 biciclette. Questa nave veloce partirà sei giorni su sette dal Molo IV di Trieste, permettendoti di raggiungere in pochi minuti le principali perle della costa istriana e viceversa.

Grazie al servizio offerto da Liberty Lines, a bordo del monocarena Marco M, potrai evitare lo stress del traffico e goderti una vista panoramica mozzafiato lungo il percorso. Spostarti tra le diverse località costiere diventerà facile ed agile, permettendoti di godere appieno della bellezza del mare e delle destinazioni che visiterai. Questo modo inedito di viaggiare ti offrirà l'opportunità di coniugare una vacanza in città, come Trieste, con il fascino delle affascinanti destinazioni costiere come Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussinpiccolo. Non perdere l'occasione di vivere un'estate indimenticabile, scoprendo la vitalità di Trieste e la bellezza delle coste di Slovenia e Croazia.