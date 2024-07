L’estate in Veneto: 5 mete consigliate per le vacanze

Una regione storica, ricca di bellezze paesaggistiche, artistiche ed enogastronomiche. Una meta perfetta sia per famiglie che per gruppi di giovani. Stiamo parlando del Veneto, un luogo che anche d’estate promette numerose avventure, sia marittime che nell’entroterra.

Dove andare quest’estate in Veneto? Ecco una lista di 5 mete imperdibili.

Jesolo

Non potevamo non cominciare con Jesolo, una delle destinazioni balneari più popolari del Veneto. Con i suoi 15 km di spiagge dorate e il vivace lungomare, Jesolo offre divertimento per tutte le età. La località è perfetta per famiglie, grazie ai numerosi servizi e attività per bambini, ma anche per i giovani, con una vivace vita notturna.

Da non perdere il parco acquatico Caribe Bay e una passeggiata lungo Via Bafile, ricca di negozi e ristoranti.

Caorle

Caorle è un'incantevole cittadina costiera con un suggestivo centro storico caratterizzato da case colorate e stradine strette.

Lunghe spiagge sabbiose e mare cristallino: è la meta perfetta per chi vuole vivere il mare in completo relax. Caorle è famosa anche per la sua "Scogliera Viva", una serie di sculture scolpite nella roccia lungo il litorale.

Tra le esperienze che qui si possono annoverare non possiamo non citare la passeggiata sul lungomare e la visita al Duomo di Santo Stefano, dallo stile romanico con forti influenze bizantine.

Sottomarina (Chioggia)

Sottomarina, frazione di Chioggia, è un'altra meta balneare molto amata. La sua spiaggia lunga e ampia, con sabbia finissima, è perfetta per chi desidera rilassarsi al sole.

La vicinanza a Chioggia, chiamata anche la "Piccola Venezia", permette di combinare giornate di mare con visite culturali. Chioggia offre un centro storico affascinante con canali, ponti e il Mercato del Pesce, uno dei più antichi d'Italia.

Peschiera del Garda (Lago di Garda)

Il Veneto riesce a mettere d’accordo anche chi non ama particolarmente il mare e preferisce il grande Lago di Garda. Peschiera del Garda, situata sulla sponda veneta del lago, offre spiagge attrezzate e acque cristalline ideali per il nuoto e gli sport acquatici.

La città fortificata, patrimonio dell'UNESCO, è ricca di storia e offre molte opportunità di svago, tra cui parchi tematici come Gardaland e Caneva Aquapark.

Colli Euganei

E per chi preferisce l’entroterra? La risposta è sicuramente: i Colli Euganei, area collinare situata vicino a Padova. Un luogo che offre un paesaggio mozzafiato con vigneti, uliveti e borghi medievali. Ideale per gli amanti della natura e del buon cibo.

Da annoverare le terme di Abano e Montegrotto, famose per i loro trattamenti di benessere: vivamente consigliati per chi volesse staccare completamente dalla frenesia di tutti i giorni e concedersi un momento di assoluto riposo e cura di sé.

