Volley Club Trieste sconfitto con onore a Porcia

Partita entusiasmante quella che si è giocata oggi a Porcia, tra Antica Sartoria di Napoli e Volley Club Trieste e Domovipin. Gara tesa e combattuta, che si è conclusa 3 a 2 in favore delle padrone di casa, con continui e inaspettati capovolgimenti di fronte. Primo set in favore delle alabardate, premiate da un'ottima battuta e da contrattacchi perfetti: finisce 14-25. Nel secondo parziale le triestine giocano a pieno regime e continuano a spingere sull’accelleratore senza lasciare alcun margine alle avversarie conducendo ampiamente il set fino al vantaggio di 14-21, quando Porcia inizia a spingere rimettendo di nuovo il set in gioco e vincendolo clamorosamente 25-23. È 1-1.

Nel set successivo il Volley Club subisce il contraccolpo psicologico, e nonostante gli ingressi di Detoni, Bodigoi e Beltrame non riesce a riprendere il controllo del risultato: le padrone di casa sono determinate sulle conclusioni in attacco e si impongono 25-16: è 2-1 in favore del Domovip. Quarto set spettacolare da un punto di vista tecnico: Trieste porta Porcia al tie break con il parziale di 23-25, trascinata dalle giocate di Rescali, Currò e Udina. Nel quinto e decisivo periodo le padrone di casa passano 15 a 12 e conquistano la vittoria.



"Prestazione positiva per molti aspetti - è il commento del coach Andrea Stefini - Abbiamo confermato che sappiamo come approcciare le partite e nel primo set ho visto il miglior Volley Club Trieste della stagione, non tanto per il punteggio ma per tutto lo sviluppo del gioco. Dopo un calo di attenzione abbiamo buttato il secondo set e di conseguenza il terzo. Abbiamo reagito giocando un grande quarto set e bisogna dare il giusto merito alla squadra".