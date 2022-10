Le orchette regolano il Como in Coppa Italia

Seconda partita e seconda vittoria per la Pallanuoto Trieste nel girone A della Coppa Italia di serie A1 femminile. A Firenze la compagine sponsorizzata Samer&Co. Shipping ha regolato il Como Nuoto per 14-10, portandosi così in vetta alla classifica provvisoria del gruppo a punteggio pieno (le prime tre si qualificano alla Final-Six). Le orchette hanno sempre condotto nel punteggio, dimostrando di essere a buon punto nel loro processo di crescita. “Sono contento della prestazione - spiega l’allenatore Paolo Zizza - alterniamo momenti buoni a qualche passaggio a vuoto, è normale a questo punto della stagione. Il gruppo sta rispondendo bene agli impegni ravvicinati”. Il Como trova il primo vantaggio con Romanò (0-1), Trieste risponde con un parziale firmato Santapaola, Vomastkova, Colletta e Vukovic: 5-1. Borg e Tedesco tengono in scia le rane rosa sul 5-3.

Si segna tanto anche nella seconda frazione. Le orchette si affidano all’esperienza di Vukovic e alla qualità del tiro di Santapaola e De March per il 9-6 di metà partita. In apertura di terzo periodo il Como si riavvicina sul 9-8 (in gol Romanò e Giraldi), la mancina Riccioli e la solita Santapaola rispondo per il nuovo +3 (11-8). Le lombarde non demordono, nei primi 3’ del quarto periodo segnano due volte con Tedesco e Giraldo (11-10), poi però ci sono solo le orchette che allungano fino al definitivo 14-10 grazie a Colletta, Cergol e Vukovic. Sabato 15 ottobre alle 17.00 il confronto con la Brizz Acireale.