Serie C, Antica Sartoria sconfitta in trasferta a Portogruaro

Si chiude con una sconfitta per 3 a 0 il girone di andata per l'antica Sartoria (25 a 23, 25 a 19 e 25 a 12). Le bianconere capitolano contro il forte Peressini Portogruaro, e confermano tutte le difficoltà viste in trasferta nel girone di andata. Nel primo set, molto combattuto, si vede un buon gioco delle sartine sciupato da errori banali che hanno condizionato il risultato finale. Nella seconda frazione non basta una partenza lampo, il fuoco agonistico delle alabardate si spegne presto lasciando campo libero alle avversarie che premono sull'acceleratore senza alcuna pietà e chiudono il set con 6 lunghezze di distacco. Nella terza frazione non c'è storia, l'inerzia della gara è tutta a favore della formazione veneta: il match si chiude senza possibilità di rivalsa per le ospiti. Il Portogruaro vince nettamente nonostante i tentativi di cambi nelle fila triestine. Si chiude dunque il girone d'andata del campionato di Serie C, con il Voley Club 14 punti sopra la zona salvezza.

"Sicuramente una prestazione più scura che chiara, eccezion fatta che per il primo set dove si è visto un gioco espresso ad un discreto livello il resto della partita le singolarità si sono espresse in maniera "molle" non agevolando lo sviluppo del colletivo. - così il coach Andrea Stefini - Possiamo definirla sicuramente una giornata di grande apprendimento di quello che bisogna fare per portarsi a casa dei risultati importanti soprattutto fuori dalle porte della Cobolli. La squadra ha sempre dimostrato grande intelligenza e capacità di analisi post match e sicuramente continuerà a farlo perché ci aspettiamo ancora grandi miglioramenti".