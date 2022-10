Bonatti: "Dobbiamo avere la forza di prenderci qualcosa in più"

L'allenatore della Triestina Andrea Bonatti ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match odierno contro la Pro Sesto, con fischio d'inizio alle 14.30 a Sesto San Giovanni. I rossoalabardati vanno a caccia del secondo successo in Serie C dopo il rocambolesco 3-2 del "Rocco" contro la Virtus Verona, per riscattare l'eliminazione dalla Coppa Italia ad opera dell'Arzignano Valchiampo (0-1).

"La nostra volontà è quella di andare sempre in campo per vincere. Per questo non possiamo essere soddisfatti della sconfitta in Coppa - sono le parole dell'allenatore dell'Unione - Uscire toglie impegni e aumenta quindi la gestione a livello di energie, sicuramente però dispiace essere usciti dopo aver fatto una buona partita. Negli episodi non siamo stati particolarmente fortunati, avendo creato tante occasioni da gol". Sul campionato il mister ha dichiarato: "Non penso al doppio turno casalingo che verrà, ma guardo a breve termine quindi alla partita di Sesto San Giovanni. Mi aspetto una gara convinta, dove dovremo adattarci a un terreno dove di gioco non ce ne sarà molto”. La Triestina, nelle prime 7 uscite stagionali, ha collezionato 4 pareggi (tutti per 1-1), due sconfitte e una sola volta ha centrato i 3 punti. "Dobbiamo avere la forza di prenderci qualcosa in più sotto tutti gli aspetti. La squadra ha dimostrato di avere grande carattere e di avere la forza di cambiare le partite. - così Bonatti - Dobbiamo trovare maggiore equilibrio, perché il voler andare a caccia del risultato ci ha portato a spezzarli, questi equilibri. L'obiettivo è mantenere sia un livello di produzione offensiva come nelle ultime tre gare, sia l'equilibrio mostrato nelle prime partite. Non credo in fortuna e sfortuna, credo nell'energia positiva di andare a prendersi il risultato e di far girare gli eventi a nostro favore".