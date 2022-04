Al via il "Torneo Internazionale Zarja" a Basovizza: pronte 16 squadre

È stato presentato ieri, 15 aprile, il “Torneo Internazionale Zarja”, manifestazione di calcio giovanile che si disputerà nel Centro Sportivo Zarja di Basovizza e coinvolgerà 16 società provenienti da Slovenia, Italia, Croazia e Bosnia-Erzegovina. Alla conferenza stampa sono intervenuti il presidente dello Sd Zarja Robert Kalc, l’assessore allo sport del Comune di Trieste Giorgio Rossi e Eugen Ban della Zsšdi, l’Unione delle associazioni sportive slovene in Italia.

“Per la nostra società si tratta di un appuntamento atteso e molto importante - ha spiegato proprio Robert Kalc - stiamo parlando di una delle prime kermesse di respiro internazionale del dopo-pandemia, siamo contenti che tante squadre abbiamo accettato il nostro invito. Ci sarà da divertirsi, speriamo soprattutto che si divertano in campo i giovanissimi atleti, che hanno davvero bisogno di giocare dopo un paio d’anni di attività ridotta”.

L’assessore allo sport Giorgio Rossi ha sottolineato come “un torneo come questo rappresenti una boccata d’aria fresca per lo sport cittadino, in un momento molto complicato dal punto di vista internazionale. Sarà un autentico piacere vedere in campo più di un centinaio di ragazzi, segnale che finalmente si può iniziare a fare sport con una parvenza di normalità. Trieste è questo e rappresenta il fulcro dell’inclusione tra i popoli europei”.



La manifestazione scatterà sabato 16 aprile con il torneo dedicato agli Under 13, che prevede la partecipazione di Altura, Bilje (Slovenia), Cormonese, Stari Grad (Croazia), Triestina, Borac (Bosnia-Erzegovina), Sangiorgina, Manzanese, Trigav (Slovenia) e i padroni di casa dello Zarja. Saranno proprio loro, alle ore 10.00 di sabato, a sfidare l’Altura nella gara inaugurale della competizione. Il torneo Under 13 proseguirà fino a domenica 17 aprile, la finale per il primo posto è in programma alle ore 15.30.

Lunedì 18 aprile alle 10.00 con il confronto tra Zarja e Triestina inizierà anche il torneo Under 9, che vedrà in lizza anche Triglav, Chiarbola, San Luigi, Breg, Stari Grad e Izola (Slovenia). Ultima appendice del “Torneo Internazionale Zarja” sarà domenica 24 aprile, quando saranno di scena gli Under 11.

Il “Torneo Internazionale Zarja” è realizzato grazie al supporto del Comune di Trieste, della Regione Friuli Venezia Giulia e della Zsšdi, l’Unione delle associazioni sportive slovene in Italia.