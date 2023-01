A Basovizza il Torneo Internazionale è all'insegna della sostenibilità

Si è svolto nel weekend il Torneo Internazionale Zarja dedicato alla categoria under 11. Sei le formazioni impegnate per un totale di tre nazionalità rappresentate: Slovenia, Croazia e Italia. Le società che hanno preso parte alla manifestazione sono Koper, Šn.1 gol (Fiume-Rijeka), Vesna, San Luigi e Trieste Academy. Oltre a queste naturalmente ha partecipato al torneo la società ospitante: la Športno Društvo Zarja di Basovizza, che quest'anno festeggia il suo centenario. Oltre 80 giovani atleti hanno animato la giornata.

L'iniziativa rientra nel programma Eco Sport a cura della Regione Friuli Venezia Giulia, volto a valorizzare la cultura della sostenibilità tramite la sensibilizzazione della giovani generazioni. Per questo prima dell'avvio delle partite, lo staff della società biancorossa ha organizzato dei giochi a tema dedicati alla corretta gestione della raccolta differenziata nello smaltimento dei rifiuti. Piatti e posate utilizzate durante il pranzo sono esclusivamente in materiale riciclabile e non in plastica, e durante i momenti conviviali prima della premiazione - con medaglie artigianali realizzate in legno - sono stati proiettati tre video sul tema della sostenibilità ambientale.