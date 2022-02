La festa del calcio regionale sceglie Monfalcone, in estate l'evento targato "A tutto campo"

La festa di "A tutto campo", la celebre trasmissione di Telefriuli ideata e condotta dal giornalista Massimo Radina, si terrà a Monfalcone. La data precisa ancora non c'è ma la scelta è ricaduta sulla città dei cantieri anche e soprattutto in virtù del centenario della squadra bisiaca. “L’evento non si limiterà alla dimensione sportiva - ha dichiarato la sindaca Cisint - in quanto oltre a rappresentare un momento per riconoscere i meriti sportivi nell'ambito del calcio dilettantistico regionale, e? anche un'importante occasione per valorizzare e incrementare l'attrattivita? del territorio".

"In cantiere - così Radina sulla pagina Facebook del programma televisivo - possiamo proprio dirlo, una nuova sfida. Il 2022 deve essere l'anno del ritorno definitivo in campo e noi vogliamo tenere in campo i dilettanti anche nella nostra festa finale. La dodicesima edizione della nostra manifestazione dedicata al calcio regionale ha trovato l'approvazione della città di Monfalcone e del suo sindaco Anna Cisint. Nei prossimi mesi lavoreremo per i dettagli".