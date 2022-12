Abdullah, il saudita che ama il calcio e conosce Costalunga, San Giovanni e Chiarbola Ponziana

E' innamorato del calcio di provincia e, grazie alla visita di una settimana in città nel 2019, ha conosciuto le squadre dilettanti della nostra provincia. "Questa foto l'ho fatta col presidente del Costalunga". Il video girato da Davide Sema, a Jeddah, in Arabia Saudita

JEDDAH (Arabia Saudita) - E' innamorato dell'Italia e dello sport più bello del mondo a tal punto dall'aver memorizzato e dall'essere in grado di elencare alcune tra le squadre storiche del panorama dilettantistico giuliano. Si chiama Abdullah Kabbani, ha 27 anni ed è stato incrociato a Jeddah, in Arabia Saudita, dal nostro lettore Davide Sema. Una chiacchiera tira l'altra ed ecco che il giovane saudita mostra una foto. "Questa l'ho fatta col presidente del Costalunga". L'istante di incredulità (in realtà ha passato una settimana a Trieste e dintorni nel 2019 ndr) lascia spazio ad una precisa richiesta: "E quali altre squadre conosci della nostra zona?".

Abdullah sa che l'interlocutore è nato all'ombra della Rocca di Monfalcone, così il primo nome che fa è quello del glorioso Monfalcone (oggi Ufm ndr), per poi passare alla Triestina Victory (oggi fusa con la Trieste Academy ndr), a quella "Triestina che milita in serie C", infilando poi il duo Costalunga e San Giovanni, tornando nell'Isontino per menzionare la Juventina di Štandrež (Sant'Andrea di Gorizia), ed infine, dopo un attimo di silenzio chiudendo con un tanto inaspettato, quanto soprendente Chiarbola Ponziana. "Un fenomeno", insomma. Una passione, quella di Abdullah, che in Italia era stata già raccontata diversi anni fa. Oggi, con questo video dedicato alle compagini del futbòl nostrano, alla sua storia d'amore tutta italiana viene aggiunto l'ennesimo capitolo. Quello del calcio di confine.