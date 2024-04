Al via la Trieste Spring Run: giorno clou il 5 maggio

TRIESTE - Si è entrati nella settimana di Trieste Spring Run 2024, l'evento sportivo, organizzato dall’Apd Miramar con la collaborazione dell’Asd Trieste Atletica Aps, la co-organizzazione del Comune di Trieste e il patrocinio della Regione Friuli-Venezia Giulia, nel segno dell’inclusione, dell’educazione sportiva, dell’attenzione all’attualità con azioni concrete, della contaminazione tra lo sport e la cultura e della presenza costante nella quotidianità della città. Presentato nello stand di piazza della Borsa l'incontro “La Trieste Spring Run non è solo sport”, in cui oltre agli interventi delle istituzioni e degli organizzatori, il pubblico presente ha potuto ascoltare le parole di chi è protagonista degli eventi collaterali della Trieste Spring Run. A dar voce al comitato organizzatore ci hanno pensato il presidente dell’Asd Trieste Atletica Aps Pompeo Tria che ha ricordato come "questa manifestazione è frutto di un lavoro di squadra, in cui le autorità svolgono un ruolo fondamentale, supportandoci in questi giorni ma finalizzando un lavoro che dura un’intera stagione sportiva", e Francesca Stefani, componente del comitato organizzatore dell’Apd Miramar, che ha voluto sottolineare la capacità della Trieste Spring Run di “unire con armonia l’atletica, il ciclismo, l’arte, il nordic walking, solo per citare alcuni dei temi proposti in format intergenerazionali e adatti a tutti". Tra gli interventi quello dell’assessore allo sport Elisa Lodi, quello alle politiche sociali, Massimo Tognolli, l'assessore regionale Pierpaolo Roberti, il segretario generale della fondazione CrTrieste, Paolo Santangelo. Protagonista di questa presentazione è stata ancora una volta Giorgia Marchi, la testimonial della Trieste Spring Run 2024, reduce dagli Europei di nuoto paralimpici. A Madeira (Portogallo), la campionessa triestina, che ha appena compiuto 23 anni, si è colorata di bronzo sui 100 m rana, risultando la prima nuotatrice italiana della categoria S14 a raccogliere una medaglia continentale: “Sono già ripartita ad alto ritmo con gli allenamenti per lavorare al massimo e provare a cambiare presto il colore di quella medaglia. Voglio continuare a coltivare le speranze di partecipare alle prossime Paralimpiadi e soprattutto mi auguro che le mie azioni possono ispirare altri ragazzi e ragazze con disabilità a raggiungere i propri obiettivi personali”. Presente la delegata del Comitato italiano paralimpico provinciale di Trieste, Marta Zanetti, per la quale “la scelta di Giorgia come testimonial della Trieste Spring Run dimostra come lo sport paralimpico e lo sport dedicato ai normodotati possano e debbano dialogare. Il coinvolgimento di Giorgia certifica come eventi di spessore guardano e capiscono l’importanza di lanciare messaggi così forti di inclusione sportiva”.

Questo il calendario: si parte giovedi 2 maggio con la Trieste Spring Young, dedicata ai bambini e bambine delle scuole dell’infanzia e primarie; poi la giornata clou, domenica 5 maggio con la staffetta solidale che si terrà lungo il classico percorso della Bavisela family run, dal castello di Miramare a piazza Unità d’Italia, seguita dalla Bavisela Family Run, 7 chilometri di gioia da condividere in famiglia, con gli amici e in gruppi organizzati, e dalla Trieste 21K, la mezza maratona di Trieste, da Duino a piazza dell'Unità, e la Trieste 21K Roller Run.