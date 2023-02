Albinoleffe-Triestina 0-1 | Tre punti di orgoglio per credere nella salvezza

La Triestina ritrova una vittoria in casa dell'Albinoleffe grazie al rigore trasformato nella ripresa da Felici. |n quello che con ogni probabilità è il periodo più buio dell'anno per la compagine rossoalabardata, la vittoria di oggi tiene accesa le speranze della formazione del neo-allenatore Gentilini in chiave salvezza.

Matoševic 6,5

Fa buona guardia nelle occasioni in cui è interpellato.

Germano 6

Buon approccio in fase difensiva, non si risparmia in marcatura

Malomo 6,5

Prova ordinata e senza sbavature.

Piacentini 6

Sacrificio e inventiva sulla fascia.

Rocchetti 6

Si mette a disposizione dei compagni e contribuisce alla costruzione di gioco.

Lollo 6,5

Atteggiamento positivo in mezzo al campo.

Paganini (C) 6

Smista bene il pallone e si rende pericoloso in un paio di occasioni in avvio.

Celeghin 6

Buona gara nel complesso.

Felici 7

Corona le buone prestazioni degli ultimi tempi con un gol da 3 punti.

Mbakogu 6,5

Alza il baricentro della squadra, gioca con personalità.

Tavernelli 6

Contribuisce a pressare la difesa avversaria, conquista il rigore decisivo