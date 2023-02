Alex Scialino conquista Budapest, al Savate Open l'atleta triestino è oro

BUDAPEST - Alex Scialino conquista Budapest. Lo scorso 28 gennaio l'atleta della Team Boxe Francese Trieste ha portato a casa la vittoria in occasione della decima edizione del Budapest Savate Open. Il triestino ha sconfitto in finale l'ucraino Pikul Oleksii. "Ero arrivato intenzionato a portare a casa il risultato - queste le parole di Scialino -, dopo un primo round di studio molto statico per capire come l’avversario si muovesse, nel secondo mi sono dedicato a individuare le sue debolezze, e così sono riuscito a dominare il terzo round. Sono contento del risultato mio, ma anche del supporto ottenuto dal resto della squadra e dallo sponsor Escort Advisor che ci segue continuamente".

Altra soddisfazione per il TBFT quindi, dopo i successi riportati in Croazia alla Dragon Challenge di Novi Marof. È andata meno bene invece a Giulia Negrisin e Anna Tortora, che, rispettivamente nelle categorie -75kg e +75kg Assalto, hanno perso in finale, nel corso di due incontri dove si sono difese. Purtroppo, secondo il coach Lorenzo Volcic, "hanno tirato al di sotto delle loro capacità, perdendo in finale”. Storia a parte invece per Virginia Crisma, che si era preparata per un match in categoria Combat, ma a causa di un forfait da parte della sua avversaria ha dovuto ripiegare su un incontro dimostrativo in Assalto, quindi senza contatto pieno, disciplina per cui, come sottolineato dal coach "non era preparata. Ha fatto comunque il possibile garantendo un bello spettacolo per il pubblico, esibendosi contro un avversaria di nazionalità serba di alto livello".