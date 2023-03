Allianz Trieste domina il derby del triveneto

La ripartenza in campionato della Nutribullet Treviso dopo la sosta coincide con una delle peggiori prestazioni stagionali da parte del gruppo allenato da Nicola. L’Allianz Trieste ha infatti dominato il derby del triveneto tra le mura amiche, imponendosi 97-86. Un match mai in discussione, indirizzato dai padroni di casa già dai primi minuti grazie alle percentuali dall’arco (16/30) e alla supremazia fisica in entrambe le metà campo. Treviso ci ha messo del suo per favorire questo epilogo, dimostrandosi troppo statica in difesa e ansiosa in attacco. L’intensità è stata più volte invocata come bussola da seguire dal coaching staff di TVB, ma stasera si è vista solo a cavallo tra il terzo e quarto periodo, quando i binari del match avevano già imboccato la via giuliana. Treviso resta ancorata a quota 16 punti in classifica, a +2 sulla zona retrocessione.

CRONACA Nicola schiera in quintetto Iroegbu, Banks, Faggian, Jantunen ed Ellis. Bartley sblocca il punteggio con una tripla, Iroegbu segna il primo canestro per TVB. Gli ospiti sbagliano molti tiri in transizione, ne approfitta Trieste per andare sul +5 con un mini break di 4-0. Lever allunga il parziale (7-0) dall’arco, lo interrompe Banks dalla lunetta. Treviso cerca di trovare ritmo offensivo dopo un avvio zoppo, Trieste però continua a mantenere alte le percentuali dalla lunga distanza (50%). TVB sfrutta il bonus dell’Allianz per realizzare punti a cronometro fermo, dopo i primi dieci minuti Trieste è avanti 20-13.

Il secondo quarto si apre sulla falsariga del primo: Trieste sta mettendo maggiore intensità in entrambe le metà campo. Bossi segna dall’arco il canestro del +12, Nicola è costretto al time-out. La pausa di riflessione non dà la scossa: Iroegbu perde un altro pallone sanguinoso. Arriva l’ennesima tripla di Trieste, questa volta ad opera di Michele Ruzzier: +16 Allianz e nuovo time-out di Nicola. Il dominio dei padroni di casa non si interrompe, ma si accentua: altro break (6-0) e +19. Gli ospiti provano a reagire con un contro parziale di 4-0, che porta al time-out preventivo di Legovich. Trieste colpisce nel finale di quarto con altre tre bombe. Si va all’intervallo sul 57-40 per i padroni di casa.

Le due palle perse di Treviso e la tripla di Corey Davis inaugurano il terzo periodo. La difesa della Nutribullet continua a concedere ampi spazi agli esterni dell’Allianz, che non a caso mantiene pienamente l’inerzia del match. Trieste è sul +23, Treviso non sembra in grado di mettere in discussione l’esito della partita. Sorokas segna una tripla allo scadere del terzo periodo: a dieci minuti dalla fine, Trieste conduce 77-62.

La mini reazione di Treviso sul finire del terzo periodo viene vanificata dalle triple di Campogrande e Lever. Ogni volta che la Nutribullet trova un buon canestro, sul versante opposto Trieste sfrutta le praterie concesse dalla difesa di TVB per neutralizzare i tentativi della squadra di Nicola. L’Allianz amministra il cronometro e si impone con merito 97-86.