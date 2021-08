Correre tra Italia-Austria-Slovenia in una sola gara: Alpe Adria Ultra Trail, successo internazionale

L'appuntamento sportivo ed enogastronomico di Ferragosto tra i sentieri di Italia, Austria e Slovenia tra scenari naturali e prodotti a Km0 in una gara unica nel suo genere ha portato migliaia di persone a Tarvisio. Smarcati i passaporti da 10 nazioni (tra cui Ungheria, Perù ed Israele) per correre nell'unica gara che contemporaneamente attraversa i suggestivi percorsi italiani, sloveni e austriaci: una originale ultra trail di montagna che è stata anche un'occasione per tuffarsi alla scoperta dei prodotti tipici locali.

A sfidarsi tra le 25, 63 e 137 km il gotha della corsa internazionale ma anche, attratti dalla 25 km, distanza relativamente breve, molti appassionati che hanno optato per un Ferragosto alternativo alla scoperta di un territorio geograficamente sempre affascinante. “Ancora una volta il Friuli Venezia Giulia si dimostra terra dedicata allo sport e dalla vocazione internazionale grazie all'organizzazione di questa manifestazione che vede a Tarvisio, in cima alle nostre Alpi Giulie, al confine con Austria e Slovenia, la partecipazione all'evento di un forte gruppo di atleti" – sottolinea l’assessore alle Attività produttive e Turismo FVG Sergio Emidio Bini - "Tre Paesi vicini e uniti in questa occasione dallo sport, sotto l’egida dell’Alpe Adria, che rappresenta per noi uno dei progetti più ambiziosi e al quale siamo più affezionati, simbolo della collaborazione, della sinergia e dell’amicizia che legano queste tre nazioni”. L’evento, realizzato grazie ai fondi Interreg Italia-Österreich, è organizzato, sotto l’egida AICS, dall’ASD Sentierouno con all’attivo sei edizioni del festival internazionale di trail-running La Corsa della Bora. Internazionale, va da sé, anche il podio: un ex aequo per la 137km, Alexander Rabensteiner e Gerald Fister con Francesca Canepa prima sul podio femminile della sfida più lunga e audace di 137km; Mauro Rasom primo sulla 60km con Marta Ripamonti e Francesca Perrone; Luca Carrara sulla 44k Zacchi con Cecilia Pedroni insieme a Cristiana Follador, pari merito sul podio femminile. Infine, Zan Zepic primo sulla 25 con Elena Snidero.