Qualificazioni agli assoluti 2024 di karate, tutti i nomi del Friuli Venezia Giulia

Cominicia l'anno del karate sotto il segno di Michele Roiatti. Da ex atleta il neopresidente del settore marchiato Fijlkam apre il 2024 con le qualificazioni Fvg valide per i Campionati italiani assoluti. La gara ha visto scontrarsi i migliori atleti friulani di kata e kumite a Pravisdomini. Da Trieste a Sacile, passando per San Canzian d'Isonzo, Monfalcone, Basiliano Pozzuolo, Buja, Azzano X e Pordenone, i migliori atleti del territorio – già guidato dal compianto sodalizio composto da Roberto Ruberti e Aldo Sodero, hanno dato spettacolo con performance di livello internazionale, dimostrando che il karate Fijlkam è attualmente capofila nel panorama marziale regionale.

Al termine della manifestazione il palazzetto è stato invaso da oltre un centinaio di atleti, dando vita al primo Centro tecnico regionale dell'anno, momento di aggiornamento e di agonismo per le categorie giovanili che aspirano all'alto livello. "Eravamo preoccupati per le presenze – dichiara Michele Roiatti –, ma la risposta è stata molto positiva, segno che parliamo di uno sport che vuole confermare la sua storicità in Friuli Venezia Giulia. Con una organizzazione di livello poi, messa a disposizione dal maestro Bruno Vendramini e dall'assessore allo sport di Pravisdomini Michael Basso, devo riconoscere che il risultato è stato ottimo".

I risultati

KATA F:

1° Mesaglio Martina - Shotokan Karate Pozzuolo

2° Zori Anna - Karate Do Trieste

3° Bertoz Francesca - Centro Studio Karate Sportivo

3° Dobosz Sara - Defence Karate 2000 Pravisdomini

KATA M:

1° Caddeo Davide – Sporting Latisana

2° Zaramella Lorenzo - Sporting Latisana

KUMITE F 61 kg:

1° Raimondi Alessia - Karate Sacile

KUMITE F 68 kg:

1° Fregonese Martina - Defence Karate 2000 Pravisdomini

2° Stroscio Melissa – Family Fight Team

KUMITE F 68+ kg:

1° Varone Martina - Family Fight Team

KUMITE M 60 kg:

1° Pagos Luca - Karate Sacile

KUMITE M 75 kg:

1° Chiarcos Alessio – Shotokan Buja

2° Mio Danny - Defence Karate 2000 Pravisdomini

3° Barbano Alessandro - Shotokan Karate Pozzuolo

KUMITE M 84 kg:

1° Baracchini Lorenzo - Shotokan Buja