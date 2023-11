Europei master di nuoto a Madeira, Trieste protagonista con 10 atleti

Degli 833 atleti che saliranno sui blocchi di partenza e prenderanno parte agli Europei Master in vasca corta di Madeira 11 provengono dal Friuli Venezia Giulia, ben 10 da Trieste. Oltre alla piscina sono previste anche prove in acque libere, affrontando le onde dell’Oceano Atlantico sulle distanze di 1,5 e 3 chilometri.

La nostra regione sarà rappresentata da 11 atleti, inseriti nella compagine dei 155 italiani iscritti, in rappresentanza di 69 club natatori. La società più rappresentata è la Life Academy – Hadria Nuoto, che schiera ben nove atleti master. Si tratta del terzo club italiano per numero di partecipanti (dopo la Roma Nuoto Master, con 11, e il Flaminio Sporting Club, con 10) e addirittura il primo per numero di gare in cui i propri nuotatori saranno impegnati (32 gare).

La Life Academy – Hadria Nuoto è il primo club italiano ad essersi specializzato nella disciplina open water, avvalendosi della collaborazione tecnica di allenatori specializzati e gestendo una propria area di allenamento in una zona demaniale marittima assentita in concessione dal Comune di Muggia, nella zona del lungomare Acquario. I suoi atleti, che durante l’inverno si allenano in piscina, saranno presenti sia nelle gare open water, sia in vasca. Gli altri due Club Regionali coinvolti sono la Tergeste Nuoto Altura e la G-Udine ASD, ognuna con un proprio rappresentante.

Le speranze di medaglia per la nostra regione sono affidate principalmente a Dino Schorn, atleta della Life Academy – Hadria Nuoto, campione del mondo master in carica (M55) sulla distanza dei 200 stile libero, detentore di un record europeo, quattro italiani e tre titoli nazionali master nella stagione 2022/2023. Per il settore femminile occhi puntati sull’iron woman Marzia Di Giovanni, sempre della Life Academy – Hadria Nuoto, prima classificata nella categoria M30 all’Oceanman World Final 2022, Rethymno (Grecia), che punterà a togliersi ulteriori soddisfazioni in acque libere ed in vasca.

Per la Life Academy – Hadria Nuoto le ulteriori speranze di medaglia sono affidate ad Andrea Gruarin, Daniele Turchet, Gilda Marussich, Franco Perko, Fabio Rizzi, Simone Di Sabato ed alla triathleta Vanessa Urbanz, campionessa del mondo master in carica nelle tre specialità. La Tergeste Nuoto Altura sarà rappresentata da Damian Gulic, mentre la G-Udine da Laura Linda.