Amichevole Italia - Croazia: il Settebello trionfa alla Bianchi

Il Settebello, campione in carica ai mondiali di Pallanuoto (ultima vittoria nel 2019) sbaraglia la Croazia all'amichevole che si è tenuta ieri alla piscina Bianchi, in attesa dei prosimi mondiali. L'Italia porta quindi a casa la vittoria con 15-13 dopo i tiri di rigore dopo quattro tempi in parità, 11-11. La seconda amichevole tra Italia e Croazia è prevista a Pola il 14 giugno alle 20.