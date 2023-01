L'Antica Sartoria inizia col botto il nuovo anno: che vittoria contro Martignacco

Vince e convince l’Antica Sartoria Volley Club Trieste nella serie C femminile. Al rientro sul parquet della Cobolli la compagine bianconera guidata da Andrea Stefini non lascia scampo al Martignacco, mettendo a segno un perentorio 3 a 0 con parziali netti: 25-19, 25-19, 25-16.

La cronaca della partita vede le sartine scendere in campo determinate e concentrate. Nonostante le pesantissime assenze della capitana Currò e del libero Petri dimostrano di essere in giornata, accumulando subito un buon vantaggio grazie alle staffilate in battuta, che tengono il Martignacco lontano da rete, ad una concretissima Irene Udina e ad una efficace Crucitti. La seconda frazione è fotocopia della prima con il Martignacco che cerca di spingere sull’acceleratore. Ma le triestine alzano l’asticella, in particolare con le ottime realizzazioni in attacco delle centrali Barnabà e Favento e con il libero Mele in serata di grazia: da applausi la sua prestazione in ricezione, difesa e copertura. Ed è 2 a 0. Terzo è ultimo set sempre nel segno del Volley Club, grazie ad un’ulteriore crescita complessiva nella fase di transizione e alla precisione della regista Vattovaz, capace di innescare al meglio l’esperta Rescali, che con le sue staffilate da posto 4 non lascia spazio a discussioni per il definitivo 3 a 0. Tre punti importanti che allontanano le bianconere dalla parte bassa della classifica. Nota stonata della serata l’infortunio di Barnabà.

Soddisfatto il tecnico Andrea Stefini: “Oggi tutto lo staff è veramente contento, abbiamo espresso una prestazione solida ma soprattutto costante per tutta la gara, cosa che non ci era ancora riuscito in questa stagione in maniera così limpida. Ci teniamo stretti i tre punti e continuiamo tutte e tutti a lavorare nella direzione che abbiamo tracciato perché c’è ancora tanto da fare.