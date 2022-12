Magica Antica Sartoria, Pordenone battuto con un netto 3-0

“Partita semplicemente capolavoro, ci siamo regalati un riconoscimento per il lavoro che costantemente facciamo in palestra con sorriso, impegno e dedizione”. Così l’allenatore dell’Antica Sartoria, Andrea Stefini, al termine dell’incontro con il quotatissimo Pordenone Volley. Un match sulla carta proibitivo alla vigilia visto il divario in classifica ma vinto dalle triestine con un perentorio 3-0.

Le due squadre iniziano a darsi subito battaglia, con le Sartine che entrano in campo determinate come non mai, capaci di spingere a tutta in battuta e in attacco con i posti 4 che dimostrano di essere in giornata, in particolare con una scatenata Crucitti che passa forte e alto. La regista Vattovaz, coadiuvata dal libero Mele in stato di grazia, spinge il gioco veloce per scardinare il muro avversario e in una lotta senza esclusione di colpi le bianconere di casa chiudono ai vantaggi. Il secondo set è ancora punto a punto fino a metà quando si attivano i centri triestini, con una rotazione strepitosa di Barnabà che regala lo stacco di punteggio. Poi la solita, terribile Rescali (MVP) sentenzia la fine del secondo parziale. Terzo e ultimo set è ancora Sartoria show, sempre con Rescali a dominare in tutti i fondamentali e le decisive conclusioni nei momenti critici di Udina e della subentrante Favento. La frazione si chiude 25 a 21, regalando la vittoria e 3 punti preziosissimi che lanciano il Volley Club a metà classifica.

“Siamo consapevoli che stiamo facendo le cose per bene e questi sono i risultati”, commenta ancora il coach bianconero Stefini. “Sono molto contento anche della partita nella partita, perché abbiamo finalmente aggiunto delle cose importanti che ci mancavano in ricostruzione fuori sistema e in chiusura set. Adesso è importante metabolizzarle come se fossero un standard. Che si vinca o si perda comunque testa bassa e lavorare. Continueremo così perché in questa squadra giovane e rinnovata rispetto alle scorse stagioni i margini di miglioramento non mancano”.