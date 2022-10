Stop Sant'Andrea sul campo dell'Aquileia

Niente da fare per il Sant'Andrea San Vito, che trova un'altra sconfitta: 2-0 sul campo dell'Aquileia, e rimane a 6 punti dopo 5 partite, a una posizione dal raggruppamento delle formazioni in zona playout. In terra friulana, nell'anticipo del 5º turno dei Girone B del campionato di Promozione FVG, i ragazzi di Samsa non riescono a costruire gioco per contenere le incursioni di attaccanti e centrocampisti avversari. Un po' per sfortuna, un po' per imprecisione, gli ospiti appaiono impacciati e poco propositivi in avanti. Ne approfittano i padroni di casa, che manovrano con intelligenza e bucano per 2 volte la difesa triestina. Da segnalare un ottimo Bass, autore del primo gol e tra i migliori in campo oggi pomeriggio. L'Aquileia vola così nella parte alta della classifica, ottavo posto con 7 punti in attesa delle partite di domani.



Nell'altro anticipo di giornata, l'Ol3 si è imposto 2-0 sul Mariano, mentre l'Azzurra Premariacco ha vinto di misura sul campo della Maranese: 0-1. Domani il Primorec attende a Trebiciano la Risanese.