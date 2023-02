Argento al Volley Club Trieste, tra le migliori società in Friuli Venezia Giulia

Nel nono bando promosso dalla Federazione italiana pallavolo e valido per il biennio 2022-2024 il Volley Club Trieste ha ottenuto il certificato di qualità “argento” per la sua attività svolta in campo giovanile, sia nel maschile che nel femminile. Il bando ha preso in considerazione assetto societario e attività di tre stagioni sportive: 2019/2020, 2020/21 e 2021/22. La certificazione potrà essere esibita e utilizzata fino al 30 giugno 2024. Il Volley Club è l’unica società del Comitato territoriale Fipav Trieste-Gorizia ad aver ottenuto la certificazione d’argento. Premiate, in Friuli Venezia Giulia, altre nove associazioni sportive dilettantistiche. Una, il Chions Fiume, con la certificazione oro, due con l’argento, sei con quella standard.

“Si tratta di una notizia talmente bella da sembrare incredibile, direi inaspettata”, commenta il presidente del sodalizio triestino, Stefano Strami. “Un risultato veramente entusiasmante che va a testimoniare il lavoro svolto con impegno, dedizione, serietà, programmazione, capacità di collaborazione dai nostri allenatori, atleti, dirigenti”.

“Sono veramente commosso nel ricevere questo riconoscimento che va a dimostrare quanto siamo cresciuti in questi anni”, aggiunge il presidente bianconero, ringraziando di cuore, oltre ai tesserati, anche i soci, le famiglie, i tanti sostenitori, gli sponsor “per il prezioso supporto” e “in particolare le società con cui collaboriamo che hanno contribuito al raggiungimento di questo traguardo. Ne sono anzi i veri protagonisti”. “Se penso al fatto che 9 anni fa avevamo solo due squadre mentre oggi partecipiamo a ben nove campionati, mi riempie ancora più d’orgoglio vedere quanto, ma soprattutto come siamo germogliati. Abbiamo costruito una realtà dove può essere gratificante venire a vivere e crescere sportivamente. Sognando – conclude Strami - che il Volley Club Trieste possa essere considerato alla stregua di una ‘seconda casa’. Del resto tutti i risultati sportivi e non, come questo riconoscimento, sono la conseguenza di come si vive in palestra, con impegno, dedizione e rispetto degli altri”. Dal canto suo il direttore sportivo, Andrea Stefini”, oltre alla soddisfazione personale aggiunge “una dedica speciale al sempre presente socio fondatore Rodolfo Terzo Unterweger Viani, nostro faro e mentore, che ispira costantemente i valori che persegue la nostra società”.