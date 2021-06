Presentato il Team Ciclistico Eppinger: parteciperà ai Campionati Mondiali Uci

Sabato 5 giugno presso Eppinger Caffè in vias Dante 2/A a Trieste è stato presentato ufficialmente il roster dell’Eppinger Team 2021, la nuova equipe della squadra ciclistica che dal 2006 lega il proprio nome a quello dello storico marchio di pasticceria triestino. L’Eppinger Team nasce infatti nel 2006 da un’idea dell'attuale team manager, Ivo Doglia, con il supporto di Sebastiano Scaggiante, main sponsor e titolare di BomBom Pasticceria e di Eppinger Caffè. Fin dai primi anni dalla sua costituzione, il sodalizio sportivo ha conseguito vari titoli mondiali ed europei Uci su strada grazie al contributo apportato da numerosi atleti di livello (Andrej Gu?ek, Borut Rovš?ek, Teja Guli? e Mateja Rogli?) e dallo stesso Ivo Doglia, Campione Europeo Master oltre che da Walter Hubner, ex professionista triestino. Il Consiglio direttivo è composto dal Presidente, Sebastiano Scaggiante e dal Vicepresidente e team manager, Ivo Doglia.

Il programma

Il programma 2021 è piuttosto ambizioso e (pandemia permettendo) prevede la partecipazione ai Campionati Mondiali Uci a Banja Luka e a varie gare, a livello nazionale e internazionale."Negli ultimi anni - spiega il team manager, Ivo Doglia - nel nostro team sono entrati i migliori atleti triestini specialisti della Mtb e su strada, tra i quali Daniel Pozzecco (ex Campione Italiano), che ha già conseguito 4 vittorie nel 2021, Toma? ?efuta (una vittoria su strada e vari piazzamenti quest'anno) e Miran Bole, l’indiscusso capitano con vari piazzamenti stagionali assieme a Simon Gergolet, Simone Sandri, Andre Rovani e Meri Perti.

Atleti di fama mondiale

Nel 2021 sono entrati poi a far parte della società sportiva altri due atleti di fama mondiale: il velista Alberto Bolzan e Nicole Fedele, già Campionessa Mondiale di parapendio: due sportivi fortissimi pure in bicicletta che hanno fatto vedere già delle ottime prestazioni (sia su strada che in Mtb) in questa stagione". Il Team Eppinger è supportato dagli sponsor BomBom Pasticceria e dolci Eppinger con Eppinger Caffè. "Ma - conclude Doglia - non vanno dimenticati Alessandro Klemen (MG porte) e Berk selle dello sponsor sloveno Jure Berk". Inoltre per l’anno 2021 l'Eppinger Team gode della sponsorizzazione tecnica del Maglificio Pissei di Pistoia che fornisce tutta la maglieria alla squadra