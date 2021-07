Artistica 81 ancora protagonista negli Allenamenti Nazionali di ginnastica

Proseguono le settimane di Allenamenti Nazionali del Settore Giovanile della FGI nella palestra dell' Artistica '81, a cura di Teresa Macrì e Diego Pecar, responsabili Nazionali del settore, "allenamenti che - spiegano - da diversi anni si svolgono presso il Polo Tecnico dell’Artistica’81 nel Centro Sportivo Emilio Felluga di Trieste. Sono ginnaste della Categoria Allieve (8-12 anni) provenienti da tutta Italia, che nel mese di maggio si sono distinte ai Campionati Nazionali di Categoria".

Le giovani atlete arrivano da Sardegna, Sicilia, Lazio, Emilia Romagna, Lombardia e Piemonte, per complessive sei settimane di preparazione, divise in diversi turni, accompagnate dai loro allenatori, che possono ricevere suggerimenti e indicazioni per migliorare la tecnica di base delle loro atlete. "Alla fine dei 6 turni - ricordano Macrì e Pecar - avremo visionato 38 ginnaste. Le nostre atlete spesso fungono da 'dimostratrici' e sono sempre disponibili anche loro a dare una mano. Si crea costantemente un ambiente piacevole e costruttivo per tutti, un'estate molto impegnativa, ma ricca di soddisfazioni".