Anche l'Artistica 81 riparte, da lunedì al via gli allenamenti collegiali nazionali

L’Artistica ’81 si conferma uno dei punti di riferimento per la ginnastica italiana. La Federazione ha stabilito di effettuare degli allenamenti collegiali nazionali, riservati al settore Giovanile GAF, nella palestra di Trieste a partire dal 3 agosto. Le atlete saranno divise in gruppi, con cinque ginnaste a settimana, fino al 28 agosto. I tecnici di riferimento sul posto saranno Diego Pecar e Teresa Macrì, responsabili del Settore Giovanile della Fgi. Tante giovani promesse della disciplina si alleneranno quindi tra corpo libero e attrezzi, con l’ obiettivo di migliorare le proprie prestazioni. La permanenza a Trieste e la preparazione saranno all’ insegna delle misure di sicurezza adottate per il contenimento del Covid19 e già da mesi adottate all’interno della palestra di via Vespucci a San Giacomo.

Qui nel frattempo continuano anche gli allenamenti della squadra agonistica femminile dell’ Artistica ’81, che ha ripreso l’attività a pieno regime appena è stato possibile rientrare in palestra. Fondamentale ricominciare per tutte anche in vista delle gare, che riprenderanno a fine estate, a ottobre, sia con le competizioni delle ginnaste più giovani, sia con l’ appuntamento di serie A, campionato interrotto a causa dell’ emergenza globale. Nei giorni scorsi si è conclusa invece l’attività dei corsi base, che è stata prolungata anche a giugno e luglio, per consentire a ginnaste e ginnasti di tutte le età di recuperare le lezioni, vietate durante il lockdown. E per chi vuole già confermare la propria iscrizione al prossimo anno sportivo all’ Artistica ’81, sul sito www.artistica81.com e sulla pagina Facebook è possibile scaricare il modulo, che comprendere anche tante informazioni utili.